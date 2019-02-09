1200 خبير عالمي يشاركون في «الدفاع الدولي» بأبوظبي الخميس

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد الدورة المقبلة من مؤتمر الدفاع الدولي 2019 مشاركة كوكبة متميزة من كبار المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم العديد من وزراء الدفاع وكبار المسؤولين الحكوميين والضباط العسكريين رفيعي المستوى والأكاديميين البارزين، ومديري كبريات الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية.

وينعقد المؤتمر في فندق قصر الإمارات بأبوظبي خلال الفترة من 14 حتى 16 فبراير 2019، بمشاركة أكثر من 1200 متخصص وخبير عالمي، وذلك قبيل انطلاق فعاليات معرضي الدفاع الدولي «آيدكس»

والدفاع البحري «نافدكس».

وسيقام المؤتمر تحت شعار «بناء مستقبل مشترك: تعزيز الأمن والازدهار من خلال الابتكار» وذلك بدمج مؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» ومؤتمر «أبوظبي العالمي للأوفست» لمجلس التوازن الاقتصادي معاً للمرة الأولى، وذلك بهدف تشكيل مؤتمر عالمي شامل يغطي آخر المستجدات المتعلقة بالمجالات الدفاعية والأمنية والتوازن الاقتصادي ومناقشة تأثيرها على الثورة الصناعية الرابعة، لاسيما فيما يتعلق بنواحي الابتكار والتصنيع وتنمية رأس المال البشري.

وسيركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسة تشمل قطاع التوازن الاقتصادي، والأمن والاستقرار الشامل، والاقتصاد والابتكار، والذكاء الاصطناعي، كما يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية رائدة لاستضافة المؤتمرات المتخصصة.

وتنطلق أعمال المؤتمر بكلمة رئيسة لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، حول التنوع الاقتصادي في عصر الثورة الصناعية الرابعة، تليها كلمة معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، الذي سيتحدث عن الذكاء الاصطناعي والابتكار، كما يشهد المؤتمر في يومه الأول انعقاد جلسة حوارية بعنوان «التوازن الاقتصادي كمحفز وممكن من تنويع الاقتصاد» يديرها سعيد محمد القرقاوي، مدير أكاديمية دبي للمستقبل، بمشاركة كل من طارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وأحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وميتش بوتا، المدير المؤسسي لسلسلة التوريد العالمية المتكاملة الدولية في شركة نورثروب غرومان، والبروفيسور رون ماثيوز، الأستاذ في الاقتصاد الدفاعي في أكاديمية الدفاع البريطاني.

وتدير هادلي جامبل، مذيعة ومراسلة قناة «سي إن بي سي»، جلسة حوارية ثانية تناقش «الأمن والاستقرار في ظل الثورة الصناعية الرابعة» بمشاركة كل من ماركو إيرمان، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة تالس، والفريق جوي جتندرا كومار، المدير العام للأنظمة في القوات الجوية الهندية، وهوارد بي برومبيرغ، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال، والدفاع الجوي والصاروخي في شركة لوكهيد مارتن، ومارتن سيون، المدير التنفيذي لشركة سافران للإلكترونيات والدفاع.

أما الجلسة الثالثة فستكون بعنوان «تكثيف جهود الابتكار ومواءمة أولوياته» تديرها نوفر رمول، المذيعة في تلفزيون دبي، وبمشاركة بيتر بيرغن، نائب مدير مركز حروب المستقبل في الولايات المتحدة الأميركية، وشون ماكجورك، نائب رئيس الخدمات السيبرانية في شركة دارك ماتر، والبروفيسور أوداي ديساي، مدير المعهد الهندي للتكنولوجيا في حيدر آباد، والفريق السير كريستوفر ديفيرل، قائد قيادة القوات المشتركة في المملكة المتحدة.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر في يومه الثاني في 16 فبراير كلمة رئيسة لمعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، بعنوان «الأمن والاستقرار في عصر الثورة الصناعية الرابعة»، تليها كلمة لمعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، التي ستسلط الضوء على «العلم والتكنولوجيا والابتكار في ظل الثورة الصناعية الرابعة».

وتستمر أعمال اليوم الثاني بجلسة حوارية حول «مستقبل الاقتصاد في ظل الثورة الصناعية الرابعة -ما هو اقتصاد الثورة الصناعية» بمشاركة معالي جيوفاني تريا، وزير الاقتصاد في إيطاليا، ومعالي ديفيد جونسون، المستشار الخاص للصناعات الدفاعية لدى الحكومة الأسترالية، والبروفيسور ميشيو كاكو، الأستاذ في الفيزياء النظرية بجامعة نيويورك. أما الجلسة الثانية بعنوان «مهام الجيل القادم للبناء وضمان الاستقرار»، فيديرها تيت نوركين، مؤسس ومدير تنفيذي لمجموعة «أو تي أتش» للاستخبارات، بمشاركة الفريق ستيفن إم. شبرو، نائب رئيس اللجنة العسكرية للناتو، ومعالي د. محمد بن عثمان، كبير الوزراء بسنغافورة، والفريق أول جوزيف فوتِل، قائد القيادة المركزية الأميركية.