سعيد بن حمدان والشيوخ يحضرون عرساً جماعياً لقبيلة العفاري

العين (وام) حضر اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، والشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط آل نهيان، مساء أمس، الحفل الذي أقامته قبيلة العفاري بمناسبة العرس الجماعي لأبناء القبيلة بمشاركة 12 شاباً وفتاة من أبنائها.

كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات، الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ حمدان بن نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، والشيخ مسلم سالم بن حم العامري، وعدد من الشيوخ وأعيان القبائل وكبار المسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل عروض للفرق الشعبية.

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