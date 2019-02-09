العين (الاتحاد) قال الدكتور مطر محمد النعيمي، مدير عام بلدية مدينة العين، إن اختيار شجرة الغاف رمزاً لعام التسامح يدل على النظرة الحكيمة للقيادة الرشيدة لترسيخ معاني الأصالة والعراقة وما ترمز إليه هذه الشجرة من معانٍ عميقة تتمثل بالصمود والتعايش في أصعب الظروف ووسط بيئات مختلفة مما يدعم ثقافة التآلف مع الجميع وتقبل الآخر والتسامح.

وأضاف: «لطالما كان الاهتمام كبيراً بالغاف من قبل الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- بجهود مميزة تجاه هذه الشجرة تمثلت بإكثارها ونقلها للمناطق التي لا تنبت بها، إلى جانب سن القوانين لحمايتها ومنع قطعها، ونحن في بلدية مدينة العين حافظنا على هذه الرؤية بالاهتمام بالغاف وإحلاله بدلاً من النباتات التي تستهلك المياه، وقامت البلدية بتزيين المدينة بأشجار الغاف لتصبح سمة وطابعاً مميزاً للعين، وفي عام التسامح ستنطلق العديد من المبادرات التي تهتم بأشجار الغاف وتحافظ عليها».

كانت هذه تفاصيل خبر مطر النعيمي: «الغاف» ترسيخ للأصالة والتسامح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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