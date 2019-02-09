«بلدية أبوظبي» توفر المقابر لجميع أتباع الأديان

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور سعيد محمد راشد قرواش الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي أن البلدية وتطبيقاً لمبادئ التسامح والمساواة التي تنتهجها الإمارات توفر المقابر المناسبة والمخصصة لكل جالية وديانة، وتتيح حرية ممارسة الطقوس الجنائزية الخاصة بكل معتقد وملة، وذلك تأكيداً على احترام الإنسان كونه إنساناً بغض النظر عن ملته ومعتقده ودينه.

وأضاف الرميثي، أن: خدمات الدفن والجنائز المقدمة من إدارة الصحة العامة إلى غير المسلمين تجسد رؤية القيادة في احترام الشعوب والأديان، وبما يتناسب مع عام التسامح، ومن هذا المنطلق تعد بلدية مدينة أبوظبي السباقة والرائدة في هذا المجال من خلال ما تم تنفيذه من مبادرات في قسم المقابر التابع لإدارة الصحة العامة من احترام طقوس غير المسلمين فيما يخص شعائر الجنائز، حيث تتوافر لهم حرية ممارسة حقوقهم في دفن موتاهم في المقابر التي تم تخصيصها لهم، تماشياً مع شعائر الدفن المتبعة لكل طائفة أو جماعة، من خلال تشييدها بما يتناسب مع جميع المعتقدات لغير المسلمين.

وأشار، إلى أن البلدية أولت عناية كبيرة لتوفير مقابر مفتوحة لأصحاب الديانة المسيحية في منطقة بني ياس مع توفير المياه والمظلات المتحركة لأهل المتوفى، إلى جانب تقديم التعازي والمواساة عبر إرسال رسالة إلكترونية من البلدية، تعبيراً عن التضامن والتكافل الاجتماعي بين جميع مكونات وشرائح المجتمع.

وأوضح الرميثي، أن البلدية تقدم خدمات الجنازة المجانية، والمحافظة على المرافق وتوفير مستلزمات التطهير وكافة أعمال النظافة، بحيث تبقى المقبرة مصانة بهدف الحفاظ على حرمة وحقوق وجثامين الموتى.‏

وقال: يعود افتتاح البلدية مقبرة لغير المسلمين إلى العام 1971 في مدينة أبوظبي في منطقة أم النار قديماً حالياً «ساس النخل»، ومقبرة أخرى في بني ياس، وبلغت أعداد المتوفين المدفونين في هذه المقابر من غير المسلمين 2079، موضحاً أن هناك مشاريع لتوسيع المقابر، بالإضافة إلى تحسين الواجهات الداخلية والخارجية للمقابر من خلال نشر المساحات الخضراء، وغيرها من الأعمال التطويرية.