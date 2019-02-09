تدشين ورشة «الابتكار المروري» بشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد) دشن اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، «ورشة الابتكار المروري» وذلك بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار 2019م، بحضور العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية، ونائبه العقيد الدكتور علي بالزود، والمقدم محمد علاي النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، ونائبه المقدم خالد الكي، ورؤساء الأقسام ومدراء الأفرع بإدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة.

وأشاد اللواء الشامسي بفكرة هذه الورشة وأهدافها في دعم الجهود المرورية من خلال ابتكار وتطوير أنظمة جديدة لتؤكد مستوى التطور والتقدم الذي وصلت إليه شرطة الشارقة في تكريس معايير الريادة في مخرجاتها، وتحقيق أجندتها الخاصة بتقديم خدماتها للجمهور والمدعومة بروح الابتكار، لتقديم خدمات شرطية على أعلى مستوى من التميز في استشراف المستقبل، كما عقد اللواء الشامسي على هامش تدشين ورشة الابتكار المروري، اجتماعاً مع ضباط الإدارة، اطلع من خلاله على إنجازات إدارة المرور خلال العام الماضي.

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