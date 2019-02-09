انطلاق «شهر الإمارات للابتكار» في عجمان

عجمان (وام)

انطلقت في عجمان أمس فعاليات «شهر الإمارات للابتكار» التي تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار كأساس لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة وذلك بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع.

حضر إطلاق «شهر الإمارات للابتكار» -أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين ويستمر على مدار أسبوع كامل- إسماعيل النقي منسق عام برنامج عجمان للتميز الذي اطلع خلال جولة ميدانية شاملة على ما تعرضه الجهات المشاركة من الابتكارات، إضافة إلى برامجها وأنشطتها خلال فترة انعقاد الفعالية. وشهد اليوم الأول العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي لاقت استحساناً من قبل الجمهور من بينها عرض جوي من سكاي دايف في دبي، وورشة عمل بعنوان «الإبداع والسعادة».

ويعكس شهر الإمارات للابتكار توجهات دولة الإمارات في تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، وإعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنسان ومستقبله. ويشكل نموذجاً للتكامل وتضافر الجهود بين الحكومة والمجالس التنفيذية للإمارات، ورواد القطاع الخاص والمؤسسات العلمية والأكاديمية في تنظيم الحدث الوطني الأكبر من نوعه لتعزيز ثقافة الابتكار في المجالات كافة. وتتوزع فعاليات شهر الإمارات للابتكار على أربع مراحل تشمل أنحاء الدولة كافة، حيث أقيمت في العاصمة أبوظبي من 1-7 فبراير، ثم في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين من 8-14 فبراير، وتتنقل إلى رأس الخيمة والفجيرة من 15 إلى 21 فبراير، لتختتم في دبي من 22-28 فبراير.