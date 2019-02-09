«التعليم باللعب» للتوعية بنظام التقاعد في أبوظبي

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أطلق صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، مبادرة توعوية جديدة بمناسبة شهر الابتكار، تتضمن استخدام نظام «التعليم باللعب» عبر تقنية الواقع الافتراضي، للتوعية باستراتيجية الصندوق للعام الجديد 2019-2020 ونظام التقاعد في الإمارة.

وقال خلف عبدالله رحمه الحمادي مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، إن إطلاق المبادرة التوعوية الجديدة، يأتي تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تقديم التوعية بطرق غير تقليدية أو نمطية تسهم في تحسين ورفع نسبة الوعي لدى الموظفين وجهات العمل.

وأضاف أن «الإبداع والابتكار ركيزة أساسية وممارسة قياسية في تطوير خدماتنا لرفع كفاءة العمليات، واليوم، يخطو الصندوق خطوة جديدة في رحلته نحو التحول الذكي عبر استقطابه تقنية الواقع الافتراضي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز عمليات الصندوق وزيادة كفاءته، إضافة إلى تسريع عمليات الابتكار وتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات».

وأشار إلى أن الصندوق يهدف في المستقبل إلى توسيع نطاق استخدام تقنية الواقع الافتراضي واستخدام تطبيقات الهاتف الذكي ليشمل تقديم الخدمات للمتعاملين، وحملات التوعية بنظام التقاعد وأهميته للمواطنين.

وتشمل المبادرة الجديدة -التي تم إطلاقها خلال ورشة عمل نظمها الصندوق لجهات العمل والشركاء الاستراتيجيين للصندوق، تحت عنوان «خطتنا الاستراتيجية عبر الواقع الافتراضي»- إطلاق لعبة إلكترونية تحمل اسم «جزيرة الأحلام»، تهدف إلى تعزيز الوعي بالخطة الاستراتيجية الجديدة بطريقة مبتكرة، وتعزيز الوعي بنظام التقاعد في الإمارة، وأهم أهداف الصندوق خلال الفترة القادمة عبر عرض عناصر الخطة الاستراتيجية.

وأشار الصندوق إلى أنه سيتم تنفيذ تجربة «التعليم باللعب»، واستخدام تقنية الواقع الافتراضي عبر مراحل مختلفة، بدأت الأولى بعرض الخطة الاستراتيجية على موظفي الصندوق والجهات والمؤسسات الشريكة عبر ورشة عمل «ثلاثية الأبعاد»، فيما تجرى الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع خلال الفترة المقبلة، والخاصة بالتوعية الجماهيرية بأهمية وفوائد أنظمة التقاعد، باستخدام التقنية الجديدة.

وتتضمن اللعبة الجديدة محتوى تعريفياً حول أهم أهداف خطة الصندوق للسنوات المقبلة، والتي سيتم من خلالها تطوير خدماته، تقدم عبر مجموعة من الأسئلة التي يجب أن يجتازها مستخدم اللعبة للوصول إلى المراحل الأخرى للعبة، وتسجيل أكبر عدد من النقاط للوصول إلى المرحلة النهائية بطريقة شيّقة ومرحة.