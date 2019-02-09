سلطان بن طحنون يحضر أفراح الظاهري والفلاسي في العين

حضر معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور خميس عبيد بن حربي الظاهري بمناسبة زفاف نجله عبيد إلى كريمة محمد ثاني بن بليشة الفلاسي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم مساء أمس في منطقة الطوية بمدينة العين، الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان والشيخ سرور بن سعيد بن محمد آل نهيان والشيخ سلطان بن سرور بن محمد آل نهيان وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وأعيان المنطقة وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات وأهازيج منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.

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