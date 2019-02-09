76 بطلاً إماراتياً يتحضّرون لإحراز ألقاب جديدة في الشارقة

استعداداً لانطلاق بطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر - الشارقة 2019، التي تستضيفها إمارة الشارقة خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يتحضر الأبطال الإماراتيون ضمن قائمة المنتخب البارالمبي لخوض المنافسات ضمن فئات الألعاب السبعة التي تطرحها البطولة، وذلك سعياً لتحقيق إنجازات مرموقة تضاف إلى مسيرتهم الرياضية المشرّفة.

وكشفت اللجنة العليا المنظمة للبطولة مؤخراً عن مشاركة دولة الإمارات بوفد يضم 111 عضواً منهم 76 لاعباً ولاعبة في ست ألعاب مختلفة منهم 50 لاعباً ولاعبة يتنافسون ضمن ألعاب القوى و10 لاعبين في رياضة الرماية، و4 لاعبين في القوس والسهم، و4 لاعبين في الريشة الطائرة، و4 لاعبين في كرة الطاولة و4 لاعبين في السباحة.

محمد القايد: بطولات الشارقة لها طابع خاص

ومن بين قائمة اللاعبين الإماراتيين يبرز اسم البطل الأولمبي محمد القايد، صاحب فضية وبرونزية الألعاب البرالمبية "لندن 2012"، وذهبية "ريو 2016"، الذي أكد استعداده الكامل لخوض غمار منافسات البطولة، مشيراً إلى أنه اختتم تجهيزاته الخاصة للبطولة بمعسكره التدريبي في تايلند من أجل تكرار إنجازه الكبير في البطولة الأولى بالشارقة، وتحقيق أربع ميداليات ذهبية جديدة تضاف إلى رصيده.

وأوضح القايد الذي يشارك هذا العام في منافسات العدو بالكراسي المتحركة فئة T34 ضمن منافسات 100 م و200م و 400 و1500 م، أن البطولات التي تقام في دولة الإمارات، وإمارة الشارقة لها طابع خاص، متمنياً أن يكرر إنجازه السابق في نسخة 2011 ويهدي إنجازاته إلى القيادة الرشيدة ونصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، قائلاً:" أن تحصد ميدالية في بلادك هو غاية سامية يطمح لها جميع اللاعبين على اختلاف أنواع الرياضات التي يخوضونها، وأسعى إلى تحقيق إنجازات جديدة تليق بمستوى الحدث وتعكس الواقع المتقدم لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة من أرض الشارقة".

عبد الله العرياني: جاهزون للتحدي

من جانبه، أكد البطل الإماراتي العالمي عبدالله العرياني، صاحب الذهبية في دورة ألعاب لندن 2012، وفضية ريو دي جانيرو 2016، في منافسات الرماية، تمام جاهزيته للمشاركة في الحدث الكبير الذي تحتضنه إمارة الشارقة بهدف الظهور بصورة جيدة والمنافسة بقوة على نيل الميداليات، لافتاً إلى أنه يثق في جميع زملائه اللاعبين الذين يبذلون جهداً مقدراً في التحضيرات، من أجل رفع علم الدولة في شتى المحافل العالمية.

وقال العرياني: "المنافسة ستكون صعبة ومحتدمة في هذه البطولة التي تجمع لاعبين من مختلف أنحاء العالم على أرض الإمارة الحبيبة الشارقة، ولكننا على قدر المسؤولية والجاهزية، كوننا نملك نخبة من اللاعبين المميزين في مختلف الرياضات، وتحقيق الإنجازات لن يأتي من فراغ، إذ يقف خلفها دعم كبير ولا محدود من قيادتنا الرشيدة، وهذا ما نسعى لترجمته على أرض الواقع لنؤكد على أن الإصرار والعزيمة مفتاح النجاحات والألقاب الكبرى".

نورا الكتبي: تجربة قوية لطوكيو 2020

بدورها، أكدت البطلة نورة الكتبي، أول لاعبة تفوز بميدالية نسائية عربية في الألعاب البرالمبية، لتدخل من خلالها التاريخ الرياضي من أوسع أبوابه عقب تحقيقها لفضية مسابقة دفع الجلة سيدات فئة «اف 32»، في دورة الألعاب البارالمبية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وتطمح الكتبي خلال مشاركتها في البطولة المقبلة من الحدث العالمي، إلى مواصلة الإنجازات والتواجد على منصات التتويج في بطولة الشارقة، مشيرة إلى أن البطولة فرصة جيدة وتجربة قوية وتحضيرية قبل دورة الألعاب البارالمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو 2020، لافتة إلى أنها تواصل تدريباتها بانتظام حرصاً منها على الوصول إلى أعلى مستوى فني وبدني قبل المشاركة في البطولة، والتنافس مع أبطال العالم من أصحاب الخبرات الكبيرة في المنافسات القاريّة والعالمية.

سارة سناني المراكز الأولى طموحنا

وأكدت البطلة سارة السناني، لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى، والحاصلة على الميدالية البرونزية في الألعاب البارالمبية في ريو 2016، سعيها لرفع اسم وعلم الدولة عالياً في بطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية البتر التي تستضيفها إمارة الشارقة الاحد المقبل، خاصة وأنها تقام على أرض الوطن، مشيرة إلى أن استعداداتها خلال الفترة الماضية سارت بشكل جيد خاصة على صعيد الأرقام التي حققتها في دفع الجلة، ورمي الرمح.

وقالت السناني، التي تشارك هذا العام في ألعاب القوى دفع الجلة ورمي القرص للفئة F33:" ندخل المشاركة بطموحات عالية، وعزيمة كبيرة، من أجل إحراز المراكز الأولى، في ظل دعم قيادتنا الرشيدة، ونأمل أن نعود بأكبر عدد من الميداليات لوضع دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة وننقل رسالة للعالم من أرض الشارقة بأن لا مستحيل مع العمل والاجتهاد والمثابرة".

بن خادم: انجازات ذوي الإعاقة ثمرة دعم القيادة الرشيدة

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس اللجنة التنفيذية، ونائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، أن المكتسبات التي حققتها رياضة ذوي في الآونة الأخيرة ما هي إلا نتاج دعم قيادتنا الرشيدة لأبنائها، إذ تعد رياضة ذوي الإعاقة الرافد الرئيس لإنجازاتنا الدولية خلال الفترة السابقة والقادمة وحافزاً لبذل المزيد من الجهد.

وقال: "نحن على مشارف مشاركة في بطولة رياضية هي الأهم لفئة الإعاقة الحركية والبتر على مستوى العالم، وأمامنا تحد جديد، وعلى ثقة بأن أبناءنا لن يخيبوا الظن مثلما عودونا دائماً على الإنجازات، خصوصاً وأن رياضة ذوي الإعاقة في تطور مستمر، حيث نسعى لتقديم الأفضل في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به فرسان الإرادة، ومتفائلون بأن أبناءنا قادرون على العطاء ومواصلة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن منتخبنا يملك طموحات كبيرة لتحقيق إنجازات والتواجد على منصات التتويج".

ذيبان المهيري: أبطالنا على قدر التحدي

وأكد ذيبان المهيري أمين عام اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، أن استعدادات منتخبنا بلغت ذروتها، من أجل أن يرسم اللاعبون واللاعبات صورة طيبة عن رياضة ذوي الإعاقة وخاصة أن البطولة تقام في دولة الإمارات، متطلعاً أن تكون الألقاب من نصيب أبطالنا، وكشف المهيري أن بعثة منتخبنا المشاركة في ألعاب الشارقة تجمع بين أصحاب الخبرة واللاعبين الشباب، متطلعاً أن يستفيد الذين يشاركون لأول مرة من تواجدهم في الحدث العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية، وأشار إلى أن جميع اللاعبين الأبطال على قدر التحدي لرسم صورة طيبة عن رياضة ذوي الإعاقة.

وأضاف المهيري أن تواجد نخبة من اللاعبين العالميين من 55 دولة في النسخة الحالية للألعاب العالمية يسهم في تطوير الألعاب المختلفة للإعاقة الحركية والبتر، ويزيد فرص احتكاك لاعبي الإمارات مع أبطال اولمبيين لهم وزنهم وثقلهم في هذه الألعاب، مما يعد بكل المقاييس أكبر المكاسب من إقامة مثل هذه البطولات العالمية". وتابع: "المرحلة المقبلة تتطلب جهداً مضاعفاً من منظور أن اولمبياد طوكيو 2020 على الأبواب، حيث نسعى لتجهيز أبطالنا بصورة مثالية من أجل مقارعة الكبار وبالتالي تحقيق انجاز جديد لرياضة المعاقين بالدولة".

يذكر أن استضافة إمارة الشارقة لهذا الحدث الرياضي للمرة الثانية، يعكس حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وجه بتوفير كل إمكانات ومقومات النجاح للرياضات التي تعنى بذوي الاعاقة، الأمر الذي يرسخ مكانة ودور الشارقة الريادي في مجال الاهتمام بقضايا ذوي الإعاقة، لا سيما بعد النجاح الذي حققته الإمارة في استضافة هذه البطولة عام 2011.