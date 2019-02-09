اعتقال فلسطيني بشبهة قتل إسرائيلية في الضفة

دبي - بواسطة محمد فارس أعلن ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، السبت، اعتقال فلسطيني يشتبه بأنه قتل شابة إسرائيلية، وذلك خلال عملية جرت في رام الله في الضفة الغربية المحتلة. © Getty صورة أرشيفية لاعتقال شاب فلسطيني

وكان عثر على جثة أوري أنسباخر (19 عاما) مساء الخميس في جنوب القدس، وجرى دفنها الجمعة في مستوطنة تقوع.

ولم تكشف الشرطة اسم الفلسطيني، مكتفية بالقول إنه من الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وحمّل سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون في بيان السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس مسؤولية مقتل الاسرائيلية.

ودعا دانون أيضا مجلس الأمن الدولي إلى إدانة "هذه الجريمة الوحشية" و"التحرك بحزم ضد ثقافة الرعب للسلطة الفلسطينية".

وقبل توقيف الفلسطيني، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة أن "قوات الأمن ستعثر على المسؤولين عن جريمة القتل هذه وسنعاملهم بكل الصرامة التي يسمح بها القانون".