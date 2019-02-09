مرور عجمان تطلق مبادرة "لا تنشغل بغير الطريق"

أطلقت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان الحملة الفصلية الأولى للعام الجاري تحت شعار " لا تنشغل بغير الطريق " وذلك تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بجعل الطرق أكثر أمنا.

وأوضح سعادة المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات أن الحملة تهدف إلى توعية السائقين ومستخدمي الطريق وأفراد المجتمع بمخاطر ظاهرة الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة وبيان الآثار السلبية.

ولفت المقدم الفلاسي إلى أن حملة " لا تنشغل بغير الطريق " تشمل فعاليات عديدة منها عقد محاضرات توعوية لموظفي الدوائر الحكومية وطلبة الجامعات وعموم الجمهور إضافة إلى توزيع منشورات توعوية وتقديم النصائح والإرشادات الوقائية عبر مختلف الوسائل، داعياً الجمهور إلى الالتزام بقوانين السير والمرور والقيادة بحذر وعدم الانشغال عن الطريق بأي صورة كانت متمنياً السلامة للجميع.

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