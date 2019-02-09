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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 9 فبراير 2019

بالصور| موكب من سيارات فولكس فاغن في أبوظبي

شهدت شوارع أبو ظبي قافلة فين نهاية الأسبوع جولة لسيارات Volkswagens حيث شاركت أكثر من 250 سيارة في حملة Dub Drive GCC 2019.

ويعد هذا الحدث أكبر تجمع لمالكي وسائقي فولكس فاغن في الشرق الأوسط، حيث يجتذب المشجعين من مختلف أنحاء الإمارات، بالإضافة إلى البحرين ولبنان والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية.

وشاركت مئات السيارات بما في ذلك الغولف، وكامبر فانز، وبيتلز، وغيرها في موكب حول المدينة، وبلغت الجولة ذروتها في حلبة مرسى ياس. كما تم تنظيم أنشطة السيارات، وعرض السيارات المعدلة والترفيه العائلي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ويتوافد سائقو السيارات من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الحدث كل عام، وشهد هذا الإصدار انضمام سائقات من المملكة العربية السعودية لأول مرة.