كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أين تصنف ملاعب الغولف في الإمارات عالمياً؟

وضعت Golfscape التي توفر خدمة حجز ملاعب الغولف على الإنترنت ملعب غولف في دبي هيلز تم افتتاحه مؤخراً ضمن أفضل 50 ملعب غولف في العالم.

واحتل ملعب الغولف الذي افتتحته إعمار في نوفمبر من العام الماضي المرتبة 36 في قائمة أفضل ملاعب الغولف في العالم.

وتم تصميم ملعب غولف دبي هيلز من قبل غاري جونستون، ويقع على مساحة تقارب الـ 63 ملعبًا لكرة القدم، كاملة مع الوديان المتعرجة. ويرافق لعب جولة من الغولف في الملعب إطلالات على برج خليفة.

ومع ذلك، فإن هذا الملعب ليس الأعلى ترتيباً في دولة الإمارات، حيث احتل نادي ياس لينكس للغولف في أبوظبي المرتبة 15. أما أفضل ملعب للغولف في الإمارات وفقا لقائمة Golfscape فهو ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف.

ويعد المجلس أول ملعب عشبي في الشرق الأوسط، ويتميز بوجود حفر مليئة بالتحديات، وحفرة خضراء متموجة، ومئات الأنواع المحلية من النباتات والحيوانات، بحسب أريبيان بيزنس.

أهم عشر ملاعب جولف في القائمة هي:

1 – ذا أولد كورس، سانت أنردوس، اسكتلندا

2 – رويال دورنوش، اسكتلندا

3 – نادي رويال كاونتي داون للجولف، أيرلندا

4 – بيبل بيتش جولف لينكس، الولايات المتحدة

5- نادي رويال ميلبورن للغولف، أستراليا

6- إلسا، ترمب تورنبيري، اسكتلندا

7 – ميدور لينكس، ميشن هيلز هايكو، الصين

8 – كابوت كليفس ، كيب بريتون، كندا

9 – أداري مانور، أيرلندا

10 – ملعب كيب كيدنابرز للغولف، نيوزيلندا