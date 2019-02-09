شرطة المنطقة الشرقية تدعو أصحاب المقطورات للتسجيل في "إينوك"

الشارقة (الاتحاد) دعت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أصحاب المقطورات «القالوصة» غير المرقمة أو المرخصة سواء المملوكة للأفراد أو الشركات، بفحص وتسجيل مقطوراتهم، في مركز الخدمة (تسجيل) بمحطة إينوك بمدينة خورفكان من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً حتى 10:00 مساء.

يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً لتعزيز السلامة على الطرق، بهدف الارتقاء بالمنظومة المرورية.

وأوضح قسم ترخيص الآليات والسائقين بإدارة شرطة المنطقة الشرقية أنه سيتم استقبال المراجعين للتأكد من المقطورات مطابقة للاشتراطات من حيث سلامة الهيكل الخارجي والإطارات السليمة وربط الإضاءة الخلفية للمركبة مع إضاءة المقطورة، فضلاً عن أن التسجيل يعد بمثابة ضمان وإثبات ملكية هذه الآليات للجهة المعنية، وأنه سيتم صرف لوحة أرقام لكل مالك مقطورة لديه ملكية تثبّت في مؤخرة المقطورة، على أن يكون ذلك في مكان ظاهر.

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