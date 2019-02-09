"قضاء أبوظبي" تطلق أول نموذج ثلاثي اللغات للدعوى العمالية

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى المقامة أمام المحاكم من خلال 3 لغات، بعد إدراج اللغة الهندية، إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية، في نماذج الدعاوى العمالية، بما يتيح للأجانب سهولة معرفة إجراءات التقاضي والحقوق والواجبات من دون حاجز لغوي، فضلاً عن تسهيل إجراءات القيد من خلال نماذج موحدة، متاحة عبر الموقع الإلكتروني.

وأفاد المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بأن التوسع في اعتماد النماذج التفاعلية بلغات عدة، يأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالعمل المتواصل لضمان تطوير منظومة قضائية تؤدي دورا محورياً في تعزيز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للأعمال، ومقصداً للعمالة الماهرة، وما يتطلب ذلك من تسهيل الوصول إلى العدالة، من خلال تبسيط إجراءات التقاضي، وفقاً للأولوية الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأشار إلى أن اعتماد النماذج التفاعلية مزدوجة اللغة لصحف الدعاوى والتظلمات والطلبات، يهدف إلى تطوير الخدمات القضائية، بما يتماشى مع خطة غداً 2021، وزيادة شفافية إجراءات التقاضي، عبر توفير نماذج مزدوجة اللغة، وهو ما يسهل للأجانب معرفة إجراءات التقاضي والحقوق والواجبات من دون حاجز لغوي، فضلاً عن تسهيل إجراءات قيد الدعاوى للجمهور، عبر نماذج سهلة وبسيطة، وتوفير التوعية القانونية للمتقاضي، من خلال نموذج تفاعلي لصحيفة الدعوى، بما يكفل له الاطلاع على المواد القانونية ذات الصلة بالنزاع.وأوضح المستشار العبري أن تلك الخطوة تأتي ضمن نظام التقاضي مزدوج اللغة، والذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه في شهر نوفمبر الماضي، عبر اعتماد إجراءات ترجمة المدعين، في الدعاوى المدنية والتجارية، مستندات القضية إلى اللغة الإنجليزية، حال كان المدعى عليه أجنبياً، وهو ما يتيح للوافد والمستثمر الأجنبي تسلم ملف القضية مترجماً، وذلك بما يساهم في تقديم خدمة قضائية عالمية المستوى تلبي متطلبات المقيمين في إمارة أبوظبي.

ويشار إلى أن النماذج تمتاز بالعديد من الخصائص من حيث الشكل والمضمون، إذ تتميز بتصميمها المتلائم مع روح العصر، والذي تم إنجازه بشكل كامل بالجهود الذاتية لقطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في دائرة القضاء، واعتماد أسلوب الانفوجرافيك لأول مرة داخل نموذج محكمة، أما من حيث المضمون فتتميز النماذج بسهولة المحتوى، واستخدام مصطلحات قانونية مبسطة، فضلاً عن توفير إمكانية تعبئة النموذج بسهولة من قبل الأفراد من دون الحاجة للاستعانة بمختصين، وذلك عبر تقديم لائحة بالطلبات الأكثر استخداما وشيوعاً أمام المحاكم من واقع القضايا الفعلية.