200 من أصحاب الهمم وكبار المواطنين يشاركون في تنظيم القمة العالمية للحكومات

دبي (الاتحاد)

استقطبت القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكثر من 200 متطوع من كبار المواطنين والموظفين وأصحاب الهمم والطلاب الذين يتمتعون بالكفاءات والمهارات والخبرات لدعم أعمال وفعاليات القمّة. وتم اختيار المتطوعين بعد سلسلة مقابلات شخصية أجراها فريق عمل القمة العالمية للحكومات مع المرشحين، ركزت على المهارات الفردية والسمات الشخصية التي يجب أن يتمتع بها المتطوع، لتنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة وجودة عالية بما ينقل الصورة المشرقة لدولة الإمارات إلى العالم.

وتم التنسيق مع مجموعة من الجهات الوطنية لترشيح المتطوعين، في مقدمتها وزارة تنمية المجتمع، ورابطة طلبة الإمارات، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومؤسسة الإمارات «برنامج تكاتف»، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة. وتشمل مهام فريق المتطوعين التجهيز للقمّة قبل بدء أعمالها، وتسجيل المشاركين واستقبال ومساعدة زوار القمّة في موقع الحدث ودعم وتنسيق الفعاليات المصاحبة والإشراف على القاعات، والقيام بأعمال الترجمة الvفورية، إضافة إلى بقية الخدمات اللوجستية.

وخضع المتطوعون لتدريبات نوعية بهدف تمكينهم من تقديم أفضل أداء في الترحيب بضيوف وحضور القمة، ومساعدتهم في موقع الحدث، ومن ثم توزيعهم على فرق عمل في مختلف المجالات.

وأكد المتطوعون عزمهم على العمل لتعزيز اسم دولة الإمارات عالمياً، وعبروا عن سعادتهم بالمشاركة في الأعمال التنظيمية للقمة العالمية للحكومات، ما يمكنهم من المساهمة في دعم مسيرة التنمية، وإعطاء صورة مشرفة عن مفهوم التطوع في الإمارات. وعبر أصحاب الهمم عن سعادتهم بالانضمام إلى الفريق التطوعي للقمة العالمية للحكومات، ما أسهم في تعزيز ثقتهم في أنفسهم، وترك أثر إيجابي في شخصيتهم، وهو ما تحرص عليه حكومة دولة الإمارات من خلال إدماجهم في مختلف الفعاليات الثقافية والاجتماعية، ودفعهم نحو المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة لهم تعزيزاً لدورهم المجتمعي المهم في التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة.