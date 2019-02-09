رزان المبارك: حشد الطاقات استعداداً للمستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، أهمية القمة العالمية للحكومات، والتي على مدى السنوات الماضية استطاعت أن تشكل منصة عالمية للمعرفة، تهدف إلى مساعدة الحكومات على تطوير مناهج عملها وبرامجها، من خلال استشراف التحديات المستقبلية والاستعداد لمواجهتها.

وأشارت إلى أن مثل هذه المنصات العالمية، وبما تستقطبه من خبراء وصناع قرار في شتى المجالات والمستويات كافة، كفيلة أن تجعل المشاركة فيها التزاماً ومسؤولية تجاه حشد المعرفة والطاقات اللازمة، لمواجهة ما يمكن توقعه من المستقبل.

وعن مشاركتها في القمة، أفادت المبارك بأنها ستتحدث عن التغير المناخي وصحة المحيطات، وذلك في ظل ما تتعرض له النظم البيئية من تدهور سريع، يحتم علينا كصانعي قرار أن نقوم برفع الوعي تجاه هذه القضايا، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا التدهور قدر المستطاع، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والعمل بجدية لتحسين الوضع البيئي بشكل عام، وللمحيطات بشكل خاص، بما يتطلبه من حشد للطاقات والخبرات والعلماء لتحقيق ذلك. وأوضحت أن طرح موضوع مهم، مثل موضوع صحة المحيطات والتغير المناخي، يعد وعياً متقدماً بالقضايا التي قد يواجهها العالم، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تجاه ما يجعل الوضع أكثر سوءاً، وذلك من خلال وضع أطر عمل متكاملة لإدارة البحار والمحيطات، تهدف إلى الوقاية والضبط والتخفيف من الآثار السلبية للأنشطة الإنسانية على البيئة البحرية، وهو أمر مهم لمنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، لأنها تتميز بواحد من أكثر المسطحات المائية دفئاً في العالم.

وأكدت المبارك أن دولة الإمارات تقرن القول بالفعل، مذكرة أن إمارة أبوظبي اعتمدت عام 2009 استراتيجية بحرية شاملة، ومن ثم قامت في عام 2015 بتحديث الاستراتيجية، بالإعلان عن الخطة البحرية 2030 التي شارك بوضعها أهم الشركاء المعنيين في هذا القطاع، ووفقاً لأحدث مؤشر لسلامة المحيطات، وتدير دولة الإمارات سلامة البحار في المنطقة، وتم تصنيفها في المرتبة الأولى من حيث المحميات البحرية على مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2018، وهي شهادة تؤكد اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة لبحارنا.

وأوضحت بأن أهم ما يؤكد التزام دولة الإمارات وحكومة أبوظبي تجاه البيئة، خاصة صحة المحيطات، هو استضافة أبوظبي للقمة العالمية للمحيطات بداية شهر مارس المقبل.