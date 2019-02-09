كلية "الزراعة" بجامعة الإمارات تطرح ماجستير في تنظيم التغذية

جمعة النعيمي (العين)

قالت د. حبيبة علي رئيس قسم التغذية والصحة وقسم علم الأغذية بكلية الأغذية والزراعة، أن الكلية، بدأت بالتعاون مع كلية لندن (المملكة المتحدة) طرح ببرنامج ماجستير جديد في تنظيم التغذية وعلم التغذية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يعتبر الوحيد المعتمد في دولة الإمارات، مضيفة أن التعاون سيكون متكاملا ومباشرا بين جامعة الإمارات وكلية لندن، لافتة إلى أن البرنامج قد لاقى استحسانا ودعما كاملا من قبل إدارة كلا المؤسستين.

وأشارت حبيبة علي إلى أن القسم يوفر برنامجي بكالوريوس معتمدين دوليا، أولهما بكالوريوس تنظيم التغذية، وثانيهما بكالوريوس في علم التغذية. وتابعت أن برنامج تنظيم التغذية يعتبر واحدا من بين خمسة برامج معتمدة على المستوى العالمي، مضيقة أن بكالوريوس علم التغذية معتمد من بريطانيا ويعد واحدا من بين ثلاثة برامج معتمدة على المستوى العالمي.

ولفتت إلى أن خريجي بكالوريوس تنظيم التغذية بإمكانهم العمل في العيادات والمستشفيات، موضحة أن طبيعة عملهم تقوم على وضع برامج للتغذية وعلى تنظيمها خصوصا لمرضى السكري، ومرضى السرطان، ومرضى الفشل الكلوي لتنظيم الغذاء الذي يحتاجونه، مضيفة أن خريجي علم التغذية يمكنهم العمل في الجوانب المتعلقة بالتغذية (كالعمل في المدارس والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة مثل مراكز التغذية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودوائر البلدية في الدولة) إضافة إلى الأندية الرياضية كأخصائي تغذية رياضية.