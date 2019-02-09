زار خميس الخييلي في مدينة العين.. محمد بن زايد يؤكد عمق علاقات القيادة بشعبها

العين (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس خميس راشد سبت الخييلي في منزله بمنطقة رماح في مدينة العين.

ورحب الخييلي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته وتقديره وأفراد أسرته لهذه الزيارة الكريمة واهتمام سموه بالتواصل الدائم مع أبناء الوطن.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التي تجمع قيادة الدولة بشعبها، وتعزز النهج الأصيل الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في ترسيخ القيم الاجتماعية التي يتميز بها مجتمع الإمارات.

وتوجه الجميع إلى الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويديم أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

ورافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

صورة تذكارية

نشر الحساب الرسمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر «انستغرام»، صوراً تذكارية تجمع سموه برفقة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعلي بن مسفر الخييلي تعود لعام 1975 والصورة الأخرى، عصر أمس في رماح بمنطقة العين.

