الشيخة فاطمة: بدعم القيادة وصلت المرأة الإماراتية إلى مراتب عليا

أبوظبي (وام)

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن المرأة الإماراتية وصلت إلى مراتب عليا وتعمل في مناصب حكومية وفي القطاع الخاص بالدولة بفضل الدعم الذي تلقته من القيادة الرشيدة في البلاد.

وقالت سموها -لدى استقبالها بقصر البحر، مساء أمس، معالي غولشارات عبدالخالقوفا سكرتير الدولة لجمهورية كازاخستان- إن دولة الإمارات فتحت المجال للمرأة لتعمل في مختلف ميادين العمل الحكومي والقطاع الخاص، حيث وفرت لها فرص التمكين حتى أصبحت تشغل أكثر من 66 في المائة من الوظائف الحكومية ونسبة معتبرة من المجلس الوزاري ولها تسعة مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي بالإضافة إلى رئاسة المجلس.

وأشارت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إلى أن قيادة الدولة الرشيدة أعلنت أن المرأة ستمثل نسبة 50 في المائة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في دورته المقبلة وهو ما يعني أن الاهتمام كبير بها وأصبحت لها مشاركة واسعة في مسيرة التنمية في البلاد بعد أن أثبتت جدارتها في المهام الموكلة لها.

وقالت سموها إن أكثر من 23 ألف سيدة أعمال إماراتية تدير رؤوس أموال تقدر بنحو 40 مليار درهم، وهي ناجحة بامتياز في مجال العمل التجاري والاقتصادي بشكل عام.

من جانبها أشادت المسؤولة الكازاخية بالجهود الكبيرة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال دعم ريادة وتمكين المرأة في كافة ميادين الحياة وهو ما جعل للمرأة الإماراتية وزناً وتأثيراً في المجتمع بفضل ما حققته من تقدم في كافة المجالات.

حضرت المقابلة حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، وفريدة العوضي رئيسة مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات.