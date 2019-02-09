العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، ونفديب سينغ سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، أمس الأول، الاحتفال السنوي الذي ينظمه النادي الاجتماعي الهندي في مدينة العين. وأكد معاليه في كلمة ألقاها بالاحتفال، العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة. وأشادت الجالية الهندية بما تحظى به من رعاية واهتمام وحسن معاملة من دولة الإمارات، حكومة وشعباً.

وفي ختام الحفل، تسلم معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، درعاً تذكارية من النادي.

كانت هذه تفاصيل خبر سعيد بن طحنون يحضر الاحتفال السنوي للنادي الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.