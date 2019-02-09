حاكم الفجيرة يحضر مأدبة غداء خالد محمد الأصم

الفجيرة (وام) حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مأدبة الغداء التي أقامها خالد محمد الأصم بفندق السيجي بالفجيرة، بمناسبة زفاف نجليه «عبدالله وأحمد» إلى كريمة محمد عبدالله الغيلاني، وكريمة إبراهيم عبدالله الكندي. وهنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة العريسين، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق. كما حضر مأدبة الغداء، الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وعدد من مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية في الفجيرة، وجمع من الأعيان والأهل والأصدقاء.

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