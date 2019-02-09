نهيان بن مبارك يحضر حفل زفاف في العين

العين (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح حفل الاستقبال الذي أقامه هشام عقيل كريزم في فندق دانات العين بمناسبة زفاف نجله «عقيل» إلى كريمة محمد توفيق كريزم.

كما حضر الحفل - الذي تخللته عروض فنية متنوعة - عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ولفيف من الأهل والأصدقاء.

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