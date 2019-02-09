محمد بن راشد يحضر أفراح المزروعي والمنصوري

دبي (وام) حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، حفل الاستقبال الذي أقامه مطر خلفان محمد بالروضة المزروعي، بمناسبة زفاف نجله خلفان إلى كريمة سعيد محمد خلفان حمدان المنصوري.

كما حضر الحفل - الذي أقيم مساء أمس الأول بمنطقة الليسيلي في دبي - عدد من الشخصيات وأعيان المنطقة وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء. وتخلل الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وأهازيج منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.

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