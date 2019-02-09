الامارات | «قضاء أبوظبي» تعتمد الدعاوى العمالية بـ 3 لغات

شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي» تعتمد الدعاوى العمالية بـ 3 لغات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نموذج دعوى عمالية باللغتين العربية والهندية. من المصدر

توسعت دائرة القضاء في أبوظبي في اعتماد النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى المقامة أمام المحاكم، إذ أدرجت اللغة الهندية إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية في نماذج الدعاوى العمالية، بما يتيح للأجانب سهولة معرفة إجراءات التقاضي والحقوق والواجبات من دون حاجز لغوي، فضلاً عن تسهيل إجراءات القيد من خلال نماذج موحدة متاحة عبر الموقع الإلكتروني.

وأفاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، بأن التوسع في اعتماد النماذج التفاعلية بلغات عدة، يأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالعمل المتواصل لضمان تطوير منظومة قضائية تؤدي دوراً محورياً في تعزيز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للأعمال ومقصد للعمالة الماهرة، وما يتطلبه ذلك من تسهيل الوصول إلى العدالة من خلال تبسيط إجراءات التقاضي، وفقاً للأولوية الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأشار إلى أن اعتماد النماذج التفاعلية مزدوجة اللغة لصحف الدعاوى والتظلمات والطلبات، يهدف إلى تطوير الخدمات القضائية بما يتماشى مع خطة غدا 2021، وزيادة شفافية إجراءات التقاضي عبر توفير نماذج مزدوجة اللغة، وهو ما يسهل للأجانب معرفة إجراءات التقاضي والحقوق والواجبات من دون حاجز لغوي، فضلاً عن تسهيل إجراءات قيد الدعاوى للجمهور عبر نماذج سهلة وبسيطة.