الامارات | ابتكار جامعي يوفّر 20% من كلفة إنتاج الخرسانة

شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار جامعي يوفّر 20% من كلفة إنتاج الخرسانة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشواني: الابتكار يقوّي صلابة الخرسانة ويزيد عمرها. من المصدر

ابتكر أكاديمي مواطن جهازاً يوفر نحو 20%؜ من كلفة إنتاج الخرسانة الأسمنتية، عن طريق اختزال مادة ثاني أكسيد الكربون بالجو، وتخزينها في الخرسانة الأسمنتية، إضافة إلى أنه يقوّي صلابة الخرسانة، ويزيد عمرها الافتراضي.

وقال مبتكر الجهاز، الدكتور غانم كشواني، وهو أستاذ في جامعة نيويورك أبوظبي، إن «الجهاز يوفر التكربن المعدني مع البيئة المناسبة لجو الإمارات، في ما يتعلق بالرطوبة والحرارة المرتفعتين».

وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»، أن خبراء الهندسة المدنية والمواد في العالم، يعتبرون مجال التكربن المعدني مستقبل المواد الذكية والخضراء في العالم، موضحاً أن هذا النوع من الأسمنت يمكن استخدامه في تشييد مشروعات كبرى، لشدة صلابته وعمره الافتراضي الطويل، ما يقلّل الكلفة غير المباشرة للبناء والصيانة الدورية للمباني.

وشرح أن الجهاز يتكون من غرفة معدنية من مادة «التتانيوم»، لعزل غاز الأكسجين وحقن ثاني أكسيد الكربون في نواة الخرسانة بشكل مباشر.

ولفت إلى أن الجهاز يحقق فوائد مباشرة وطويلة المدى، منها تقليل الانبعاثات الحرارية والكربونية الصادرة عن صناعة الأسمنت، والتي تمثل 7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وزيادة الخواص الميكانيكية للخرسانة المستعملة في البناء، كالصلابة والتحمل وزيادة العمر الافتراضي.