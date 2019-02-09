الامارات | «إسعاف دبي» تستعد لـ«إكسبو» بسيارة كهربائية

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تستعد لـ«إكسبو» بسيارة كهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فريق من «إسعاف دبي» اطلع على مميزات السيارة الكهربائية المقرر أن تتسلمها المؤسسة في بداية 2020. من المصدر

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها بصدد إدخال أول سيارة إسعاف كهربائية ضمن أسطولها، ضمن خطتها للاستعداد لمعرض «إكسبو 2020»، التي تعزز توجه المؤسسة نحو رفع كفاءة الخدمات الإسعافية باستمرار، والوصول إلى زمن استجابة قياسي يتجاوز المعدلات العالمية، فيما أكدت الشركة المصنعة أن السيارة ستصمم لتتناسب مع البيئة الخليجية والمناخ والطقس الحار.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، لـ«الإمارات اليوم» إن فريق من المؤسسة اطلع أخيراً على مميزات ومواصفات سيارة الإسعاف الكهربائية التي عرضتها شركة (فاز) الألمانية المصنع والمطور الرئيس لها، للوقوف على مزاياها وقدراتها الفريدة، وذلك خلال معرض الصحة العربي الذي اختتم فعالياته الأسبوع الماضي.

وأوضح الدراي أن السيارة التي أخضعتها المؤسسة للتجربة لا تنتج عنها أي انبعاثات ضارة، وتستخدم مصادر الطاقة البديلة والنظيفة، وتعتبر صديقة للبيئة كلياً، الأمر الذي يجعلها متوافقة كلياً مع سياسة الإمارات في تحفيز عوامل الاستدامة، في جميع المجالات، لاسيما في مجال إدارة الطوارئ وخدمة ونقل المرضى والإسهام في سرعة الاستجابة.

من جهته، قال رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، الدكتور سيف درويش، إن المؤسسة تسعى دائماً للجديد في عالم الطب الطارئ، وتحرص على اقتناء المركبات والتجهيزات الحديثة في سيارات الإسعاف، بهدف الوصول إلى رؤيتنا في خدمات إسعافيه مبتكرة ورائدة عالمياً، وتنفيذ رسالة المؤسسة في تحقيق خدمات إسعافية باحترافية واستدامة، لضمان صحة وسلامة المتعاملين وإسعاد المجتمع، من خلال كوادر بشرية ومؤهلة ضمن بيئة محفزة للابتكار.

وأفاد المدير التنفيذي لمجموعة سليمان، الوكيل الحصري لشركة فاز الألمانية المتخصصة في صناعة سيارات الإسعاف والآليات الطبية، حسام السليمان، بأن المجموعة ستقوم مع شركة فاز بتطوير السيارة لتتلاءم مع البيئة الخليجية والمناخ والطقس الحار، وستتسلمها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في بداية عام 2020 لتقوم بالتشغيل التجريبي لها قبل «إكسبو 2020»، لتكون جاهزة للاستخدام خلال الحدث العالمي، لافتاً إلى أن دبي هي أول مدينة عربية تستقبل وتعرض هذا النوع من سيارات الإسعاف.

السيارة الجديدة لا تنتج عنها أي انبعاثات ضارة وتستخدم طاقة نظيفة.