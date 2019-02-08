كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ارتفعت نسبة إقراض البنوك في الإمارات؟

ونمت القروض التي قدمتها البنوك العاملة في الإمارات بنسبة 5%، أو 76.3 مليار درهم خلال عام 2018، وفقاً لتقرير جديد.

وارتفع الإقراض المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 16.56 تريليون درهم العام الماضي، مقارنة بـ 15.80 تريليون درهم في عام 2017.

وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 4% إلى 11.30 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 10.86 تريليون درهم في العام السابق، بحسب موقع زاوية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الإقراض المصرفي الإماراتي بنسبة 9% إلى 19.1 تريليون درهم بنهاية عام 2018، مقارنة بـ 17.5 تريليون درهم في العام السابق.