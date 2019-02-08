"دبي العطاء" تحتفل بالذكرى العاشرة لـ"المسيرة من أجل التعليم"

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي العطاء»، جزءاً من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم، عن مجموعة مميزة من الأنشطة احتفالاً بالذكرى العاشرة لانطلاق فعاليتها السنوية «المسيرة من أجل التعليم»، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل 15 فبراير 2019 في حديقة خور دبي، قرب جسر القرهود، البوابة 2.

ودعت جميع أفراد المجتمع للمشاركة مع عائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم والسير 4000 خطوة (3 كم) تضامناً مع ملايين الأطفال في البلدان النامية، الذين يقطعون مسافات طويلة كل يوم للوصول إلى مدارسهم.

وتهدف مسيرة الكيلومترات الثلاثة الرمزية هذه إلى زيادة الوعي حول أهمية توفير التعليم السليم للأطفال والشباب المحرومين حول العالم.

وقال طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً منذ عام 2009، حيث مشينا، جنباً إلى جنب، 287 مليون خطوة تضامناً مع ملايين الأطفال الذين يتكبدون عناء رحلة طويلة مليئة بالمخاطر إلى المدرسة كل يوم، ولنضمن تحقيق أكبر أثر مُمكن في الدورة العاشرة من هذه الفعالية الهامة، فإنني أدعو كافة أطياف المجتمع الإماراتي للانضمام إلينا للسير 4000 خطوة، وذلك لنصنع فرقاً إيجابياً في حياة الأطفال في البلدان النامية، ومن خلال هذه المسيرة، سنوجه معاً رسالة قوية إلى العالم حول أهمية توفير فرص آمنة للوصول إلى المدرسة للأطفال والشباب المحرومين حول العالم. إنني أتطلع إلى هذه الفعالية بكل حماسة، وكلي ثقة بأننا سنستفيد من نجاحاتها السابقة لتصبح أكثر دورات «المسيرة من أجل التعليم» تأثيراً حتى الآن».