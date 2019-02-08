ضمن فعاليات "شهر الابتكار".. طلبة العين يقدمون مشاريع المراقبة الذكية للبقالات وطفاية حريق صديقة للبيئة

جمعة النعيمي (العين)

شهدت فعاليات شهر الابتكار في مدينة العين إقبالاً كبيراً من الطلبة من مختلف المراحل الدراسية الذين قدموا مشاريع مبتكرة في مختلف المجالات التنموية.

«الاتحاد» رصدت عدداً من هذه المشاركات المتميزة، ومنها مشروع الطالب أمير المرزوقي من الصف الحادي عشر في كلية برايتون المعروف بـ«المرضعة الذكية»، والتي تساعد الطفل على منع تسوس أسنانه، موضحاً أن الجهاز بداخل المرضعة له شقان، الشق الأول مخصص للحليب فقط في حين أن الشق الثاني مخصص للماء، موضحاً أن الطفل عندما ينتهي من شرب الحليب فإن البوابة التي في منتصف الشق الأول والثاني تفتح لكي يتم تنظيف وغسل أسنان الطفل.

وأوضح أن التجربة استغرقت منه عاماً كاملاً وقام بتجربتها مع الماعز، وذلك في تجزئة العمل إلى 4 مجموعات، مجموعة منها للمقارنة المعيارية، ومجموعة ثانية بوضع أسنان الماعز في الماء وغسل ومعرفة تأثر الأسنان، ومجموعة ثالثة تم فيها وضع الأسنان وخلطها بالحليب لمدة 15 دقيقة ولثلاث مرات متتالية خلال اليوم ولمدة 60 يوماً، واكتشف بعد ذلك أن الأسنان أصبحت مسوسة، وذلك نظراً لوجود سكريات حليب عالية تجعل البكتيريا تأكل السكريات وتفرز فضلات ترفع الحموضة، مما يحدث تسوس للأسنان.

أما المجموعة الرابعة فقد خصصت لترك الأسنان في الحليب لمدة 15 دقيقة ولثلاث مرات متتالية، ومن ثم سكب الحليب ووضع الماء على الأسنان وغسل الأسنان لثلاث مرات متتالية، واكتشف حينها أن الأسنان المغسولة بالماء يختلف وضعها نظراً لأن الماء يفصل الحليب عن الأسنان، حيث إن البكتيريا الموجودة على الأسنان لا تستطيع أكل السكريات، وبالتالي لا توجد فضلات تتسبب في حدوث تسوس الأسنان.

عسل كريمي

وشارك سعيد الكعبي بمشروع عبارة عن تحويل العسل السائل الطبيعي إلى عسل كريمي كمنتج جديد في السوق الإماراتي والشرق الأوسط، موضحاً أن المشروع الجديد يتميز بمحافظته على العسل الكريمي لوقت أطول، كما يمكن إضافة نكهات مختلفة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.

وأوضح أن الطريقة يعمل بها كطريقة فيزيائية وذلك للمحافظة على العمر الافتراضي لأطول فترة ممكنة، كما أن مدة صلاحية العسل العادي سنة في حين أن العسل الكريمي يتجاوز السنة ولا يتغير لونه.

السلالم المتحركة

وشارك الطلاب عمر الهجين، وعبدالعزيز القحطاني، ومشعل الظاهري، وسيف المزيح من طلبة مدرسة خليفة بن زايد الثانوية للبنين، بمشروع التنظيف التلقائي للسلالم المتحركة في المولات والمحال التجارية، وذلك من خلال استخدام السلالم ووضع اليد على السلالم، مما قد يسهم في نشر الأمراض إذا ما كان الشخص مريضاً.

وتم عمل 3 مراحل لتنظيف السلالم، المرحلة الأولى منها: التنظيف بالماء والصابون، والمرحلة الثانية خصصت للتنشيف وإزالة السوائل، بينما خصصت المرحلة الثالثة للتأكد من تعقيم السلالم وعدم وجود بكتيريا عالقة.

مراقبة ذكية للبقالات

وشارك كل من الطلاب عبدالقادر المسلمي، ومحمد الظاهري، وعمر الكيومي بمدرسة خليفة بن زايد الثانوية للبنين، بمشروع نظام مراقبة ذكية للبقالات، وذلك لأن لمنح أصحاب المحال التجارية قسطاً من الراحة وقد تنطفئ الكهرباء، مما يؤدي إلى فساد بعض المنتجات الغذائية، وبالتالي يفقد المنتج الغذائي قيمته ويصبح خطراً على صحة المستهلك، حيث تم عمل النظام في 3 مراحل وتتضمن ألواناً مختلفة ومنها اللون الأزرق والأصفر والأحمر. وفي حال كانت درجة الحرارة تصل إلى 27 درجة فعندها يضيء اللون الأزرق يكون الوضع طبيعياً، وفي حال ارتفاع درجة الحرارة من 27 إلى 30 درجة يضيء اللون الأصفر، ويكون الوضع مؤثراً مع صوت إنذار مصاحب، وفي حال ارتفعت درجة الحرارة لأكثر من 30 درجة يضيء اللون الأحمر، وهو دليل على أن درجة الحرارة ارتفعت عن المعدل الطبيعي مع إنذار صوتي مبكر.

كما أن التطبيق يقوم بإعطاء مهلة لمدة 8 ساعات لتعديل وخفض درجة الحرارة والتمكن من إصلاح أي عطل في الجهاز، وبعد 8 ساعات أخرى يتم إرسال رسالة تلقائية من خلال النظام نفسه، ويتم إرسال رسائل مخالفات كل 8 ساعات ما لم يتم إصلاح العطل الفني، ويمكن استخدام التطبيق الذكي في شركات الأغذية والصيدليات والمطاعم، ويتميز الجهاز بأنه يوفر الجهد والوقت والكوادر البشرية والتكلفة المالية، كما أن الجهة المسؤولة عن التطبيق ستكون جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وذلك من خلال ربط النظام برسائل نصية على مدار 24 ساعة.

طفاية حريق ذكية صديقة للبيئة

وشارك طلبة مدرسة خليفة بن زايد الثانوية للبنين وهم عبدالعزيز الكندي وعلي الهجين ويحيى الهاشمي من طلبة الصف العاشر بمشروع طفاية حريق ذكية صديقة للبيئة، حيث تم نخل ووضع الرمل بداخلها وتختلف الطفاية الذكية عن الطفاية المعتادة، حيث إنه لو وقع حريق ما واستخدمت الطفاية الاعتيادية لاختنق الشخص في مكانه إذا كان المكان أو المساحة ضيقة، في حين أن طفاية الحريق الذكية يستطيع أن يستخدمها أي شخص صغيراً كان أو كبيراً، وتمتاز الطفاية الصديقة للبيئة بأن أضرارها أقل بنسبة 85%، كما أنها قليلة التكلفة، وغير مضرة للأطفال أثناء استخدامها.

مشروع تعقب مدة الصلاحية

وشاركت الطالبة مهرة النعيمي من كلية الإدارة والاقتصاد تخصص تسويق، بمشروع تعقب مدة الصلاحية، وهو عبارة عن جهاز يكون في واجهة الثلاجة أو البراد، كالماسح الضوئي الذي يكشف ويقرأ تاريخ انتهاء صلاحية المنتج، وذلك من خلال تطبيق ذكي يتم تحميله عبر نظام الأندرويد والآبل ستور، والمشروع قيد التنفيذ ويمتاز بأنه يقوم بتحديث البيانات تلقائياً. وأضافت النعيمي أن هناك ألواناً تعطي دلالة وإشارة لكل حالة على حدة، فإذا ما كان اللون أصفر فذلك يدل أن المدة الباقية هي من يوم على 4 أيام وفي حين لو كان اللون أحمر فذلك يعني أن مدة الصلاحية انتهت، وأما إن كان اللون أخضر فيدل ذلك أن المنتج سينتهي بعد 15 يوماً تقريباً، وأضافت أن التطبيق الذكي يقوم بترتيب وتحديث البيانات باستمرار بحسب صنف المنتجات الغذائية سواء كانت خضراوات أو فواكه أو لحوماً.

تصميم بناء وفحص سيارة للمريخ

وشاركت الطالبة فاطمة النعيمي، ومي المزروعي، وصفية محمد، وشيخة النقبي من كلية الهندسة، بإشراف البروفيسور يونس محمد، بمشروع تصميم بناء وفحص سيارة للمريخ بالتعاون مع المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، من خلال مشروع مركبة كهربائية صغيرة المسمى باسم «سيارة راما للمريخ» وتمتاز المركبة بأنها توفر الجهد والوقت لرائد الفضاء، حيث يمكن للمركبة التنقل من مكان لآخر بسهولة وهي مناسبة لجو المريخ، وذلك لأنها تختار مصدر طاقة مناسب يمكن أن يعمل على سطح المريخ والانخراط في الأبحاث العلمية الفضائية المتعلقة بالفضاء.