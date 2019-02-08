علي بن تميم: عام التسامح يكتنز بالرموز الإماراتية العريقة

أبوظبي (الاتحاد)

قال سعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام أبوظبي للإعلام بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حول اعتماد شجرة الغاف رمزاً وطنياً لعام التسامح: «يحفل تاريخ الإمارات وتراثها بعناصر ملهمة لكل الأجيال التي عاشت وتعيش على هذه الأرض الطيبة.

وقد جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حول اعتماد شجرة الغاف رمزاً وطنياً لعام التسامح، لكي يعبر عن الضمير الجمعي والذاكرة الحيّة لكل الإماراتيين الذين صاغوا حياتهم المعاصرة بكل تجلياتها على هدي ما وقر في عقول وصدور الآباء والأجداد، ونقلوه إلى الأبناء والأحفاد، من عرفان لمنح الخالق عزّ وجل في صحرائهم الشاسعة.

لقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، معلّماً بارعاً لكل فرد من أبناء الشعب، عندما عمم حلمه الأخضر، ومنع قطع أشجار الغاف، وأمر باستزراعها في كافة أنحاء الإمارات. ومن دروسه الماثلة، نعرف قيمة هذه الشجرة في حياة الإماراتيين، كمصدر من مصادر العيش، وموئل في لحظات القيظ، ومجلس يجتمع عنده القوم يتداولون بشؤونهم ويتعلمون ويستعلمون. إن اعتماد هذه الشجرة شعارا لعام التسامح الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، هو تأكيد جديد على القيم التي تميز المجتمع الإماراتي، صاحب التجربة الإنسانية الفريدة الراسخة والمتجددة، والقادرة على إثراء الحاضر بثروة روحية هائلة.

كما أن هذا الإعلان، ورمزية شجرة الغاف، وارتباطها الوثيق بإرث الشيخ زايد، تجعل عام التسامح استمرارية نابضة وجميلة لعام زايد، فكل قيمة جميلة، وكل رمزية مضيئة، وكل بادرة كبرى، تنهض من روح وإرث وأثر الراحل الكبير الذي، مثل شجرة الغاف، الضاربة جذورها في هذه الأرض، والممتدة فروعها إلى العالم أجمع، يظللنا بإرثه ويجمعنا على قيمه الإنسانية الخالدة.

لقد انبثق عام التسامح من قيم المجتمع الإماراتي، وها هو اليوم يكتنز بالرموز والدلالات الإماراتية العريقة، لكي يكون هدية تقدمها الإمارات بقيادتها وشعبها إلى كل العالم الأحوج اليوم إلى التسامح قيمة وممارسة».