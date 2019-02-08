أبوظبي (الاتحاد) عرضت شرطة أبوظبي 11 ابتكاراً أمنياً ومجتمعياً بجناحها في مهرجان أبوظبي للعلوم، عملت على تحفيز طلبة التعليم على روح الإبداع، وترسيخ ثقافة الابتكار.

وتشمل الابتكارات ضمن شهر الإمارات للابتكار: طيارة وسيارة الكشف عن المواد الخطرة، والسوار الإلكتروني، وذراع الإنقاذ في الأماكن المحصورة والمغلقة، والبصمة الوراثية الشاملة، وكرسي أصحاب الهمم، وأنظمة «معين» و«المحاكاة» و«حماية الطفل من الدهس»، والمدينة المرورية، ودورية إسعاف الأطفال.

وأشار العقيد خالد عبد الله خوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، إلى تفاعل الزوّار والطلبة مع المشاريع الريادية، بما يتماشى مع ميثاق المعايير الأخلاقية لأبحاث وبرامج الذكاء الاصطناعي في شرطة أبوظبي.

وأضاف أن المشاريع المعروضة تعكس تطور شرطة أبوظبي، واهتمامها بتوفير بيئة محفزة لمنتسبيها، وصولاً إلى اختراعات مبتكرة بمجالات العمل الشرطي.

واعتبر «شهر الإمارات للابتكار» حدثاً مهماً لمواكبة متطلبات العصر الحديث، يساهم في الاحتفاء بالمبتكرين والمبدعين لإبراز مواهبهم، وتحقيق أفكارهم على أرض الواقع، كما يحفّـز المستهدفين على صقل مواهبهم، وتعزيز تعلّمهم، وتنمية قدراتهم .

كانت هذه تفاصيل خبر ضمن فعاليات مهرجان العلوم.. 11 ابتكاراً لشرطة أبوظبي تحفز الطلبة على الإبداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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