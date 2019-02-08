فارس المزروعي يشيد بدعم القيادة الرشيدة لمهرجان أبوظبي للعلوم

أبوظبي (الاتحاد) أشاد معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي بدعم ورعاية القيادة الرشيدة لفعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم في دورته التاسعة الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة، ويختتم يوم غد في منطقة «عَ البحر» على كورنيش العاصمة أبوظبي.

واطلع معاليه خلال زيارته فعاليات المهرجان على معروضات الطلاب مؤكداً أهمية المهرجان في تحفيز النشء على الابتكار والإبداع، وترسيخ ثقافة الابتكار في مجتمعنا.

وحث المزروعي على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك للإسهام في تحقيق الأجندة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر تطوير منظومة متطورة للبحث العلمي.

ويوفر المهرجان الذي يقام ضمن «شهر الإمارات للابتكار 2019، فرصة الاطلاع على أبرز الابتكارات والإبداعات والتفاعل الحي والمباشر مع المبدعين والمبتكرين المشاركين وعلى مدى أيام انعقاده في منطقة«عَ البحر» في كورنيش أبوظبي.

وتشهد فعالياته التفاعل والمشاركة في العديد من ورش العمل منها أسرار الفضاء، والفرشاة الذكية، والكهربائي الصغير، وديناميكية الطائرات من دون طيار، وطائرات الليزر، ومكعب القمر الصناعي، والميكانيكي الصغير، وشغلها، ومهمة إلى المريخ.

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