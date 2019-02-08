حامد بن زايد يحضر أفراح النيادي والحميري

العين (وام) حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سيف سالم النيادي بمناسبة زفاف نجليه «سلطان» إلى كريمة سيف عتيق الحميري و«أحمد» إلى كريمة حميد عبدالله النيادي.

وحضر الحفل -الذي أقيم بقاعة الاحتفالات في مركز العين للمؤتمرات- الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان والشيخ أحمد بن سرور الظاهري رئيس المجلس البلدي في العين وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان القبائل ولفيف من الأهل والأصدقاء.

وقد شاركت الفرق التراثية والشعبية بعروضها وأهازيجها بهذه المناسبة.

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