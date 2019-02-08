شرطة العاصمة تطلع على تجربة دبي بشؤون التحقيق

أبوظبي (الاتحاد) اطلع وفد من مديرية شرطة العاصمة بشرطة أبوظبي، على تجربة شرطة دبي في المقارنات المعيارية المطبقة في مجال شؤون التحقيق.

وكان الوفد برئاسة المقدم يوسف محمد المهيري، رئيس قسم شؤون التحقيق في «المديرية»، زار الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والتقى المقدم هشام محمد الجودر، رئيس قسم التسجيل الجنائي، والرائد مراد قمبر البلوشي، رئيس قسم التخطيط الوقائي.

وأكد المهيري، حرص شرطة أبوظبي على عقد المقارنات المعيارية، والتعاون مع المؤسسات الأمنية لمواكبة التطوير، وجهود التحسين، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجالات العمل الشرطي الحديث.

وتداول الجانبان أوجه التعاون، وجرى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز تبادل الخبرات والتجارب، ودعم الاستقرار الأمني والمجتمعي.

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