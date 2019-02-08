"قضاء أبوظبي": إنجاز 10 آلاف معاملة لـ "الكاتب العدل"

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، 10 آلاف و742 معاملة عبر المنصة الرقمية لخدمات الكاتب العدل، وذلك منذ إطلاق الخدمة قبل نحو 10 أشهر، والتي تتيح للجمهور إنجاز المعاملات العدلية عبر خطوات بسيطة ابتداءً من اختيار نوع المعاملة المطلوبة، وإصدار الوثيقة بعد التحقق الإلكتروني في وقت قياسي.

وارتفع عدد معاملات الكاتب العدل التي يتم إنجازها عبر المنصة الرقمية إلى 52 نوعاً من المعاملات، وذلك بعد إضافة عدد من الخدمات الجديدة منها إنجاز وكالة محام، والتي تتيح للمتعامل اختيار مكتب المحاماة المراد إصدار الوكالة له ومن ثم يصدرها النظام إلكترونياً ويرسل المعاملة للنظام الداخلي للمصادقة، على أن يتم إشعار المكتب برسالة نصية بطلب المستخدم إصدار الوكالة.

وتعد المنصة الرقمية المتاحة في المقر الرئيس لدائرة القضاء في أبوظبي، بوابة متكاملة لخدمات الكاتب العدل، إذ تتيح للجمهور إنجاز المعاملات بشكل لحظي والتحقق الإلكتروني من مقدم الطلب، إلى جانب زيادة فعالية إدارة الكاتب العدل من خلال إتاحة الخدمات بطريقة سهلة وميسرة تختصر الوقت والجهد، فضلاً عن تعزيز عملية التحول الرقمي والاعتماد على بطاقة الهوية كمرجعية للتحقق من الشخصية.

وتشكل المنصة نقطة تحول نوعي في مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، إذ تتيح للمتعاملين إصدار مجموعة من الوثائق الصادرة عن كاتب العدل، كالوكالات وشهادات اعتماد التوقيع والقدرة على استخراج البيانات اللازمة لإصدار الوثائق آلياً، عبر إتاحة عملية دفع الرسوم إلكترونياً والتحقق من شخصية الأطراف وإصدار الوثيقة بشكل رقمي، الأمر الذي يسهم في إنجاز المعاملة المطلوبة في أقل من 8 دقائق. ويتيح النظام الإلكتروني للمتعامل إدخال بيانات أطراف المعاملة عبر قارئ الهوية ثم تعبئة النموذج وفق الخدمة المطلوبة، وبعد استكمال البيانات المطلوبة تصل للمتعامل رسالة نصية على هاتفه المتحرك باستكمال المعاملة ورقمها المرجعي على النظام الإلكتروني، بينما يتم التوقيع بعدها أمام الكاتب العدل.