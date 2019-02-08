"صحية الوطني" تطلع على مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب

أبوظبي (الاتحاد) اطلعت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة خلفان عبدالله بن يوخه «رئيس اللجنة لهذا الاجتماع»، على مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سعيد صالح الرميثي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وخالد علي بن زايد، وفيصل حارب الذباحي، ومحمد أحمد اليماحي، وناعمة عبدالله الشرهان.

وقال خلفان عبدالله بن يوخه، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على مشروع القانون، وقامت بوضع خطة عمل لمناقشته، كما وجهت بمخاطبة الجهات المعنية ذات الصلة بمشروع القانون للتعرف إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، مشيراً إلى أنه نظراً لمرور ما يزيد على 10 سنوات على صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، أصبح من الضروري تحديث هذا القانون بما يتلاءم مع التطورات التي يشهدها القطاع الصحي في هذا المجال.

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