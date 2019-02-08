عبدالله بن سالم القاسمي ونهيان بن مبارك يعزيان في وفاة ميثاء السويدي

الشارقة ( وام) قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء أمس، واجب العزاء في وفاة ميثاء بنت سلطان بن خليفة حبروش السويدي.

وأعرب سموهما خلال زيارتهما لخيمة العزاء في منطقة الرماقية بالشارقة عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأبناء وذوي الفقيدة، داعيين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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