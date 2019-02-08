الامارات | شرطة دبي تستضيف «تحدّي الإمارات» الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تستضيف «تحدّي الإمارات» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرطة دبي خلال الإعلان عن «تحدّي الإمارات». من المصدر

تستضيف القيادة العامة لشرطة دبي، فعاليات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، في ميدان الروية، الأحد المقبل، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبإشراف القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، ومشاركة 60 فريقاً تمثّل 50 دولة.

وأكّد المري أن شرطة دبي عملت على تسخير كل الإمكانات من أجل ظهور الحدث بالصورة التي تليق بالدولة وإمارة دبي، لافتاً إلى أن الحدث يأتي بدوره من أجل توحيد الجهود والبرامج التدريبية التي يخضع لها عناصر الفرق الخاصة والتكتيكية لتنفيذ مهامها بكفاءة ومهارة وفاعلية.

وقال إن هذا الحدث الفريد يؤكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على عكس المستويات الرفيعة التي وصلتها التطبيقات والممارسات الشرطية لديها، بالإضافة إلى ذلك فهي فرصة رائعة أمام دولة الإمارات العربية المتحدة حتى تشهد وتتابع المهارات والخبرات الخارجية التي تملكها الفرق العالمية المشاركة، ما يؤدي إلى إشاعة روح التعاون وتبادل الأفكار والمهارات وتقوية القيم الإيجابية، وإشاعة روح التضامن والتكاتف والاحترام.

من جانبه، قال المنسق العام للتحدي، العقيد عبيد بن يعروف، إن الفرق الدولية المشاركة في الحدث الكبير ستتنافس في إطار خمس فئات من الخبراء والمختصين من أعضاء الفرق التكتيكية والمسلحين، بهدف تشجيع تبادل الأساليب الفنية والخطط التكتيكية، وتعزيز مستوى المهارات التكتيكية والتحمل البدني للفرق التكتيكية العالمية، حيث تتمثل الفئات الخمس للحدث في كل من المسابقة التكتيكية، ومسابقة الموانع ومسابقة إنقاذ ضابط، ومسابقة البرج.

وأوضح أن قيمة الجوائز الكاملة للتحدي تصل إلى 170 ألف دولار (نحو 624 ألف درهم)، مقسمة إلى جوائز عامة للنسخة تبلغ 120 ألف دولار، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 70 ألف دولار، والثاني 30 ألف دولار، والثالث 20 ألف دولار، فيما تبلغ جوائز التحدي في كل يوم على مدار الأيام الخمسة للمنافسات 5000 دولار لصاحب المركز الأول، و3000 دولار للثاني، و2000 دولار للثالث.