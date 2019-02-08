الامارات | عامل يتحرش بامرأة في المصعد

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يتحرش بامرأة في المصعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي عاملاً آسيوياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض امرأة أوروبية بالإكراه، داخل مصعد أحد الأبراج، أثناء توجهها إلى ممارسة اليوغا في مركز مخصص لذلك بالطابق 37، ولم تستنجد المجني عليها أو تحاول المقاومة، خوفاً من المتهم الذي تحرش بها جسدياً لمدة دقيقتين، وأقر المتهم بجريمته قائلاً: لم أستطع مقاومة جمالها.

وقالت المجني عليها (35 عاماً) في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة إنها قدمت إلى دبي لزيارة زوجها، وعصر يوم الواقعة توجهت إلى برج به صالة رياضية مخصصة لليوغا، وعند دخولها المصعد وجدت المتهم (30 عاماً)، وبمجرد انغلاق الباب التصق بها، وحاولت الابتعاد عنه إلا أنه عاود فعلته، فأصيبت بحالة من الخوف والارتباك، واستمر في ذلك إلى أن توقف المصعد في الطابق 34، وواصلت طريقها إلى الطابق 37.

واكتشفت آثار فعلته، فتوجهت إلى أمن البرج وشرحت لهم الواقعة، فتم التدقيق على كاميرات المراقبة، وشاهدت المتهم، فتم إبلاغ الشرطة التي حضرت برفقة عدد من الخبراء الجنائيين، الذين أخذوا ملابسها لفحص العينات الموجودة عليها، لافتة إلى أنها لم تصرخ أو تستنجد أثناء تعرضها للتحرش لأنها كانت خائفة ووحيدة في المصعد، ولا تعرف ردة فعله إذا قامت بذلك.

وقال شاهد من شرطة دبي إن كاميرات المراقبة رصدت المتهم، وبمتابعة البحث والتحري تم التوصل إلى وجوده في البرج ذاته، فألقي القبض عليه، وبمواجهته أقر طواعية بأنه افتتن بالمرأة نظراً لجمالها فتحرش بها، وتعرفت إليه المجني عليها في طابور التشخيص.