الامارات | عمران خان يشارك حكومات العالم رؤاه لمستقبل باكستان

شكرا لقرائتكم خبر عن عمران خان يشارك حكومات العالم رؤاه لمستقبل باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنه سيشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات، ليخاطب العالم خلالها عن رؤيته لمستقبل باكستان ودورها المحوري في المنطقة والعالم، وعن دور الحكومات في تحقيق تنمية مستدامة لشعوبها.

وتمثل مشاركة عمران خان إضافة مهمة إلى أجندة القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة التي تنطلق تحت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الفترة من 10 الى 12 فبراير الحالي، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون وقيادات 30 منظمة دولية يجتمعون على منصة القمة لصياغة مستقبل الحكومات.

ويشارك رئيس الوزراء الباكستاني حكومات العالم وحضور القمة رؤاه لسبل توظيف الإمكانات والفرص الاستثمارية وتنمية الموارد البشرية وتحديث العمل الحكومي وتطوير القطاعات الحيوية والبنى التحتية، بما يدعم الجهود لبناء مستقبل أفضل للشعب الباكستاني.

ويستعرض عمران خان توجهات الحكومة الباكستانية بالتركيز على ثروتها البشرية، من خلال إطلاق مشاريع موجهة للمجتمع من ضمنها توفير فرص العمل للشباب، ومشاريع الإسكان وغيرها من المبادرات الحكومية التي تركز على تعزيز موقع البلاد على خريطة الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا العالمية.