دبي تشهد إطلاق شبكة "عَرَب كليكس" التسويقية الرقمية



شهدت دبي مؤخراً إطلاق "عَــرَب كــليكس" الشبكة المُختصّة بالتسويق الرقمي بنظام العُـمولة أو ما يعرف بـ"التسويق بواسطة الشركاء" ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في مقر مؤسسة "مسرعات دبي المستقبل"، أبراج الإمارات بدبي، بحضور خالد الحريمل وماورو رومانو، الشريكين المؤسسين للشبكة.



وتقدم شبكة "عَــرَب كــليكس" حلولاً رقمية متطورة تهدف إلى زيادة إيرادات التجارة الالكترونية والمبيعات عبر الإنترنت من خلال الارتقاء بأساليب التسويق الرقمي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وفق أعلى المعايير العالمية. حيث تعمل الشبكة على زيادة حجم انتشار ووصول متاجر التجزئة عبر الإنترنت إلى أكبر شريحة من الجمهور وبالتالي تعزيز حجم إيرادات المبيعات من خلال ربط هذه المتاجر بمنتجي و ناشري المحتوى الرقمي والمؤثرين والمدونين في ظل ما تحظى به هذه المجموعة من حجم متابعة كبير من قبل شريحة واسعة من الجمهور على شبكة الانترنت.



وتأتي أهمية "عَــرَب كــليكس" في الوقت الذي تعمل فيه متاجر التجزئة الإلكترونية ومنصات البيع الرقمي على تطوير استراتيجيات التسويق والدعاية والإعلان الرقمي لديها. حيث تقدم الشبكة طرق تسويقية متطورة وفعالة بالاعتماد على شبكة واسعة من الناشرين والمؤثرين بنظام العمولة، والتي يتم دفعها عند إتمام عملية البيع من خلال شبكة "عرب كليكس".



كما وتعمل شبكة "عَــرَب كــليكس" على الدوام، على تطوير علاقاتها مع كِبار النّاشِرين والمُؤثّرين عبر الإنترنت، لتعظيم أعداد متابعي المؤثرين وتوجيههم نحو المواقع الالكترونية لعملاء الشبكة من مواقع بيع ومتاجر تجزئة الكترونية لمختلف السلع والمنتجات، وهو ما يشكل عائد مادي متحقق لهؤلاء المؤثرين من جراء كل عملية شراء تتم من قِبل متابعيهم. وهو ما يفتح الباب أمام المؤثرين لعمل محتوى جديد لترويج العلامات التجارية عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم كيوتيوب وفيسبوك وانستغرام وسناب شات وتويتر وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات الخاصة.



كما تتاح للمؤثر فرصة اختيار العروض الإعلانية الملائمة لمحتوى شبكاته وتجذب اهتمام متابعيه، وبالشكل الذي يعزز من عملية الترويج للمنتج أو السلعة ومن ثم اقناع المهتمين بمتابعة المحتوى وتحقيق عملية البيع، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المتجر الإلكتروني أو المعلن من خلال تقليل كلفة النشر أو الإعلان نظراً للتركيز والتخصصية التي رافقت عملية الترويج للوصول إلى نتائج مضمونة على صعيد المبيعات.



وتوقعت دراسة حديثة أجرتها باي فورت لأبحاث التسويق أن تصل إيرادات مبيعات القطاع الخاص عبر الإنترنت في منطقة الخليج العربي ما يقرب 69 مليار دولار خلال العام 2020. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً من حيث المبيعات عبر الإنترنت وبنسبة بلغت 62% من إجمالي سكان الدولة ممن يتسوقون عبر الإنترنت. كما توقعت الدراسة أن تصل المبيعات السنوية في الإمارات مبلغ 23.7 مليار دولار بحلول العام 2022. ورشحت الدراسة أن تحتل السعودية صدارة دول المنطقة على صعيد البيع عبر الانترنت في العام 2020.



وفي هذه المناسبة قال خالد الحريمل، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة عَــرَب كــليكس: "إن الشراء عبر الإنترنت أو التسوق الالكتروني قد أحدث نقلة نوعية في سلوكيات المستهلك وعملية الشراء التقليدية، وبالشكل الذي دفع غالبية العلامات التجارية إلى تعزيز حضورهم وبقوة على مختلف القنوات، وهو ما نراه اليوم محلياً وعالمياً من قبل العديد من محال التجزئة الالكترونية ومواقع المبيعات من تطوير لأساليب الدفع والخدمات اللوجستية في سبيل خلق تجربة تسوق سلسة لعملائها".



وتابع الحريمل قائلاً: "يكرس تُجار القطاع الخاص عبر الإنترنت والتجار العالميون المزيد من الميزانيّات والموارد للإعلان عبر الإنترنت. وبالرغم من نجاحهم تنقصهم أدوات تسويقية تقنية وحلول مبتكرة، وهو ما دفعنا لتأسيس شبكة عرب كليكس لتقديم هذه الحلول المتطورة وتساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي في دول الخليج".



من جهته قال الشريك المُؤسس والمدير التنفيذي لشركة عَــرَب كــليكس، ماورو رومانو: "إنه لأمر صعب ومُكلّف بالنسبة لكل من المعلن والناشر إدارة شبكة واسعة وفريدة من شُركاء التّسويق، حتّى بعد إيجادهم والتعاقُد معهم. نحن نُقدّم نقطة تماس واحدة لكلا الطرفين لإدارة أنشطتهم التسويقية عبر الإنترنت".



جدير بالذكر أن شبكة عَــرَب كــليكس تعمل مع أكبر العلامات التجارية الرقمية في المنطقة بما في ذلك منصة نون وسوق ونامشي وأمازون ووجوه وإي باي وتجول وغيرها من المنصات الرقمية المخصصة للتجارة الالكترونية لتحقيق رؤى وأهداف القائمين عليها، والمتمثلة في تيسير ودعم ورقمنة التسويق في العالم العربي.