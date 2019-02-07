كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن دبي تطلق قريباً أول مطعم ماستر شيف في العالم

من المقرر افتتاح أول مطعم MasterChef بالعالم في فندق Millennium Place Marina الجديد في دبي في أبريل القادم.

وأعلنت “ذا فيرست غروب، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن تعيينها الشيف “ماريا مارغريتا” المشهود له دوليًا لترؤس مجموعة المطبخ وإعداد قائمة المأكولات.

وبدأت شركة Vaamonde-Beggs المولودة في فنزويلا بالفعل تطوير القائمة وتدريب الموظفين قبل افتتاح مفهوم المطعم، والذي سيتسع لـ 180 شخص.

واستنادا إلى السلسلة التلفزيونية MasterChef، سينقل المطعم تجربة تناول الطعام لأول مرة في العالم إلى دبي، وذلك بعد صفقة تاريخية وقعت العام الماضي بين The First Group ومجموعة Endemol Shine، الشركة المنتجة للمحتوى العالمي والموزعة للسلسلة التلفزيونية، بحسب أريبيان بيزنس.

وستقدم MasterChef، التجربة التلفزيونية، ووصفات المتسابقين من مختلف المجموعات العالمية من MasterChef.

وقال دنكان فرايزر سميث، نائب رئيس The First Group: “كان هدفنا الكامل هو الحفاظ على تركيز التجربة بأكملها على الطعام الذي ينتجه نجوم الطهي لدينا، بينما نقدم جوًا مريحًا دون زخارف زائدة”.

وأضاف “إن تناول الطعام في MasterChef سيكون تجربة غامرة بالكامل، وسيؤسس هذا المشروع علاقة عاطفية من خلال الطعام، ويغذي شغف الضيوف للطهي على جميع مستويات الخبرة في جميع الأعمار والثقافات، وهو أمر حيوي في محور عالمي مثل دبي”.

سيشارك المتسابقون والأبطال من السلسلة العالمية قصصهم وخبراتهم مع الضيوف من خلال أطباق مميزة يتم تقديمها خلال إقامات قصيرة المدى في المطعم.