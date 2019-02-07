الإمارات وباكستان تبحثان التعاون في مجالات العمل

دبي (وام) التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، معالي سيد ذو الفقار عباس بخاري المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان لشؤون الباكستانيين المغتربين وتطوير الموارد البشرية. وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين بدبي - التأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على تطويرها خصوصا فيما يتعلق بالتعاون في مجالات العمل.

وتطرق اللقاء إلى دور حوار أبوظبي في تعزيز التعاون المتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء لتطوير المهارات وتوثيقها والاعتراف المتبادل بها من قبل حكومات الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، وذلك بما ينسجم مع السياسات الوطنية للدول الأعضاء في مجال التعامل مع تحديات العمل الناجمة عن التطورات التكنولوجية والتقنية.

حضر اللقاء الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من المسؤولين في الجانبين.

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