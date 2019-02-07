أبوظبي تستضيف «مؤتمر الفضاء» مارس المقبل

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن تنظيم فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر الفضاء العالمي، خلال الفترة بين 19 و21 مارس المقبل، وذلك في منتجع سانت ريجيس السعديات بأبوظبي، والذي يسلط الضوء على مزايا اقتصاد الفضاء العالمي وفرص تطوره ونموه.

ويعد المؤتمر أكبر تجمع لقادة القطاع الفضائي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشهد حضور رؤساء وكالات الفضاء حول العالم، إلى جانب مديرين تنفيذيين من شركات رائدة في مجال الفضاء والطيران، فضلاً عن ممثلي الهيئات والمنظمات والمؤسسات الحكومية، وأبرز الباحثين والأكاديميين.

وسيناقش المؤتمر مجموعة من المواضيع المهمة المرتبطة بقطاع الفضاء، المتمثلة في السياسات والاستراتيجيات، وأبرز المشاريع الفضائية وأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا استكشاف الفضاء، وسبل تطوير الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع، إضافة إلى الترويج لتطوير تكنولوجيا الفضاء، وتحليل وتطوير استراتيجيات الفضاء التجارية.

وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن مؤتمر الفضاء العالمي هو منصة مهمة تسهم في تطوير قطاع فضائي مبتكر ومزدهر، كونه يوفر فرصة لقادة القطاع للتعاون والعمل بشكل مشترك للنجاح وتقديم الفائدة للبشرية، وتعزيز الفرص للشراكات والاستثمار التجاري، كما يمثل فرصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.

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