طحنون بن محمد يحضر أفراح العامري

العين (وام) حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه غصاب مصبح راعي الطيرة العامري، وذلك بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة صغير علي يزرب العامري، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

حضر الحفل، إلى جانب سموه، معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.

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