«عجمان للتعليم والتدريب» يدعم المسيرة التعليمية

عجمان (الاتحاد)

أشاد ممثلو المؤسسات التعليمية المشاركة في فعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب « AETEX2019» في نسخته السابعة، والذي تشارك فيه أكثر من 40 جهة ومؤسسة محلية ودولية بتنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان، بدور المعرض الحيوي في دعم المسيرة التعليمية، وتوفير فرصة تدعم قطاع التعليم الخاص، وتعزز الشراكة وتبادل الخبرات والتعاون بين الجهات المشاركة من ناحية والتقاء الطلبة والباحثين بشكل مباشر خلال أيام المعرض من 5 إلى 7 فبراير الجاري في قاعة الإمارات للضيافة ـ عجمان.

وأوضحت إدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني بوزارة التربية والتعليم أن مشاركة الوزارة تهدف إلى توعية وتعريف الطلبة والزوار بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وإرشاد الطلبة حول تحديد المسار، وتحديد ميولهم والتخصص المناسب عن طريق تطبيق مقياس الإمارات للميول المهنية، كما تشمل المنصة إدارة البعثات الخارجية للتعريف بآليات التقديم ومتطلبات التقديم للجامعات العالمية المرموقة، كما تستعرض منصة الوزارة البرنامج الوطني «وجهني» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والذي يهدف إلى تمكين طلبة المدارس والجامعات من الالتحاق بالتدريب الصيفي في القطاع الخاص.

وأكد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أن الجامعة حريصة على المشاركة في مثل هذه المعارض لما تُتيحه من فرصة متميزة لتعزيز تبادل الخبرات، وبحث التعاون والشراكات بين المؤسسات التعليمية والشركات المشاركة فيه، مشيراً إلى أن المعرض يعد نقطة التقاء رئيسة بين ممثلي الجهات المشاركة وأولياء الأمور والطلبة والباحثين عن برامج وتخصصات لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

وأشاد أنس بسام القصاب مسؤول التسويق بكلية المدينة الجامعية بدور المعرض في دعم القطاع التعليمي، من خلال استعراض مختلف البرامج والتخصصات التي تضمها المؤسسات التعليمية المشاركة.

من جانبها، قالت إيمان نبيل ـ تنفيذي تسويق بجامعة الخليج الطبية، إن المعرض حدث تتنظره المؤسسات التعليمية والطلبة، وعادة ما يركز القائمون على تنظيمه على مناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بشكل وثيق بالقطاع التعليمي من وظائف وتخصصات مبتكرة، وأحدث الوسائل التعليمية.

وأكدت مريم الزيودي وأسماء النعيمي ـ جامعة محمد الخامس ـ أبوظبي فرع عجمان، حسن التنظيم والإقبال المتزايد من الزوار، خاصة طلبة المرحلة الثانوية، ليفتح المعرض قناة تواصل مباشرة بين الطلبة وممثلي مؤسسات التعليم العالي، وتستعرض الجامعة تخصصاتها والمتمثلة في اللغة العربية وآدابها والفقه وأصوله وتزود الطلبة بمتطلبات الالتحاق وشروط التسجيل.