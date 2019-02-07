خبير دولي: التماسك الاجتماعي والثقافة الصحية أبرز مرتكزات المدن النموذجية

منى الحمودي (أبوظبي)

استضاف مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر البطين، مساء أمس، محاضرة بعنوان «بناء مدن الغد»، ألقاها مايك كورنيت الرئيس الفخري لمؤتمر رؤساء بلديات الولايات المتحدة الأميركية.

وشهد المحاضرة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات العامة في الدولة.

ولخص كورنيت أهم المعايير العالمية التي يجب توافرها في مدن المستقبل.

وأكد كورنيت أن قادة مدن الغد عليهم فهم أن العالم يتغير بشكل سريع، وأن التحولات تحدث أمام أعيننا، والأشخاص المتعلمين وذوي الخبرة يتحركون كثيراً بحثاً عن أماكن عيش مناسبة لهم لتطبيق خبراتهم، مع مراعاة أن الجيل الحالي يفهم أهمية المصادر الطبيعية؛ لذلك يجب أن يقرر أي المدن يريد خلقها. وأشار إلى أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن التغيير على صُعُد عدة، تشمل التكنولوجيا والعولمة والتحول الرقمي والكثير غيرها. وبات تأثير هذه الاتجاهات على حياتنا أكبر من أي وقتٍ مضى، ولربما يكون التغيير الأصعب والأهم في المستقبل هو تسارع وتيرة التمدن في العالم.

وقال: «وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فبحلول عام 2050 سيعيش 70% من السكان في المدن، ومع ذلك فإن ما يصل إلى 60% من المساحات الحضرية المستقبلية لم يتم بناؤها حتى الآن».

وأضاف: «إن طريقة بناء المدن اليوم، مع مراعاة الأهداف والرؤية والاستدامة، سوف تحدد الطريقة التي ستعيش بها الأجيال القادمة».

مبادئ المدن النموذجية

وتساءل، خلال المحاضرة، عن كيفية استعداد قادة المناطق الحضرية للغد، وكيف يمكن للقادة الناجحين تحويل المدن الجيدة إلى أماكن رائعة ونموذجية، والمبادئ التي يمكن أن يسترشد بها قادة المدن سريعة النمو حول العالم، حيث ذكر أربعة مبادئ وأهداف رئيسة على قادة المدن مراعاتها لخلق الفرص وتحريك الابتكار، أولها القوة الاقتصادية والتنوع، وذلك بعدم الاعتماد على صناعة واحدة، وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وخلق الفرص لمواطنيها على اختلاف فئاتهم، لافتاً إلى أن مدينة أوكلاهوما كانت تعتمد على صناعة النفط والغاز من دون تنويع، حتى انهار سعر النفط فيها من 40 دولاراً للبرميل إلى 10 دولارات، لينهار بعدها اقتصاد المدينة، وانهيار 200 مصرف موجودة فيها، وبالتالي انهيار سوق العقارات، مشيراً إلى أن المبدأ الثاني يتمثل في حس الاعتزاز بالمدينة والتماسك الاجتماعي، وذلك بأن يدعم تنمية العلاقات الاجتماعية بين سكان المدينة، وتوفير الفرص لانخراطهم مع بعضهم بعضاً ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرارات.

والمبدأ الثالث، خلق ثقافة الصحة والعافية، عبر بناء ثقافة تركز على الاستدامة والصحة.

والمبدأ الرابع، بناء مدن قوية وصحية ومستدامة، حيث إن مراعاة هذه الاعتبارات الثلاثة يمكنها بناء مدينة قائمة على الازدهار والاستدامة.

تغيرات جذرية

استعرض مايك كورنيت، خلال المحاضرة، التغييرات الجذرية التي حدثت في مدينة أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأميركية والتي تعتبر مدينة ذات حجم متواضع، ولكنها ذات إنجازات كبيرة، مدعومة بروح فعلية، حيث ظلت المدينة الواقعة جغرافياً وسط البلاد، غالبية القرن العشرين، مثل العديد من المدن الأميركية الأخرى، تنمية تتلوها تنمية أخرى للضواحي الممتدة، وبناء أحياء ومجتمعات ومدن بأكملها قائمة على اعتبار رئيس للسيارات، حيث أدى ذلك لتمزق النسيج الاجتماعي، وضياع حس الاعتزاز بالمدينة لدى سكانها، وتبع ذلك ضعف الاقتصاد وانكماشه، وانخفاض عدد السكان، لاسيما الشباب المهنيين المنتجين ذوي المواهب وأصحاب الشهادات، والذين يعتبرون القوة الأساسية لدفع عجلة التقدم في المدينة. وفي عام 1980، تسبب الركود الاقتصادي في هجرة الموهوبين، وغادر آلاف الشباب حملة الشهادات وذوي الخبرة إلى مدن أخرى، مثل نيويورك ولوس أنجلوس، وشيكاغو، ودالاس، وهيوستن.

ولفت إلى أن شخصاً يدعى «نوراكون» أتى للمدينة، ووعد السكان بخلق وظائف جديدة عبر بناء منشأة للصيانة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاين»، والتي لن تقل إيراداتها السنوية عن 150 مليون دولار سنوياً، فتحمس السكان للمشروع. ولكنه وعند عقده المؤتمر الصحفي الذي كان يأمل الجميع إعلان إطلاق المنشأة خلاله، أعلن عن مفاجأة صادمة بأنه سيتم اختيار مدينة أخرى لتنفيذ مشروعه. وعندما حاول قادة المدينة التوصل لسبب العزوف، تبين لهم أن الشركة كانت قد أرسلت بعض المديرين التنفيذيين وزوجاتهم لمدة أسبوع لمدينة أوكلاهوما في وقتٍ سابق، ولم تكن تجربة الإقامة لهم مرضية، فلم يجدوا فيها أي مفردات عيش وترفيه تشكل عاملاً جاذباً لهم، ولم يتخيلوا أنهم سوف يعيشون في هذه المدينة، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تم وضع سكان مدينة أوكلاهوما على لائحة المدن الأكثر سمنة في البلاد.

وٍقال: «تجاهلنا كقادة للمدينة ذلك الأمر، باعتبار أن السمنة موضوع شخصي، وتم تجاهله في استراتيجية المدينة، وأنها سوف تزول وحدها، لكن عرفنا أنها لن تزول، وكان يجب البدء ببعض الخطوات، وتم توصيل الرسائل للسكان الذين أبدوا اهتمامهم بهذا الأمر الذي سببه أن المدينة بأكملها مصممة على التماشي مع السيارات، وأن جميع المشاوير يتم إنجازها بالسيارات».

إعادة الحياة

وأشار إلى أن مدينة أوكلاهوما لم تعد قادرة على شراء ولاء أي شركة أميركية بأي سعر، وأدرك قادتها أن ما يحدث فيها سوف يستمر، ولن يستثمر أحد في المدينة، ولن يأتي أحد للاستثمار من الخارج، لافتاً إلى أن قادة المدينة حاولوا حينها البدء بتطويرها عبر إنشاء المكتبات والصالات الرياضية، وتنظيف النهر الذي كان جافاً، وبناء السدود وتطوير وبناء 75 مبنى، ليبدأ الشعور بالتحسن وتتطور المدينة، إلى أن فجعت المدينة بأكبر حادث إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية آنذاك في أبريل 1995، بتفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات كانت متوقفة أمام مبنى ألفريد مورا الفيدرالي، والذي راح ضحيته العديد من الأشخاص، وانهار اقتصاد المدينة أكثر من ذي قبل، وباتت المدينة تتحمل العبء الاقتصادي لهذا التفجير، حتى إنه أصبح مثل العلامة التجارية السيئة؛ وذلك بربط المدينة بصور الانفجار.

وأوضح كورنيت أن قادة مدينة أوكلاهوما أدركوا أهمية إعادة الحياة للمدينة وخلق أماكن مناسبة، واجتمعوا وصمموا على جعل مدينتهم قوية ورائعة من جديد. وبدأت المدينة بالاستثمار في الطيران وصناعة الأدوية والسياحة، بالإضافة لرعاية فريق «ام بي ايه» لكرة السلة؛ وذلك لجعل الناس تفكر بغير الكارثة التي حلت بالمدينة.

وقال: «للتخلص من مشكلة السمنة، بدأنا تحويل تصميم شوارع المدينة التي تحتوي على 8 آلاف طريق مخصص للسيارات، إلى طرق للمشاة وأماكن لقيادة الدراجات الهوائية، وبناء أماكن لكبار السن للراحة الذهنية والنفسية، وبعد 4 سنوات من الحمية، خسر سكان المدينة ممن سجلوا في الحمية والذين بلغ عددهم 47 ألف شخص، ما يقارب مليون باوند». وأضاف: «لأجل دعم السياحة، خلقنا مركز مدينة يستحق الزيارة، واستثمرنا ملايين الدولارات لخلق قنوات مائية تمر بين الأبنية القديمة، كمناطق ترفيهية، والآن يزور مدينة أوكلاهوما ما يزيد على 6 ملايين سائح سنوياً». وأضاف: «بعد ثلاثة عقود، أصبحت مدينة أوكلاهوما مختلفة تماماً عما كانت عليه سابقاً، تتمتع باقتصاد قوي ومتنوع.. مدينة تراعي جودة الحياة والاستدامة، ويسهل فيها المشي بدلاً من اكتظاظ المركبات.. بالإضافة لوجود مجموعة من الشباب الموهوبين والمتعلمين المتحمسين لريادة المشاريع في المدينة والذين يزداد عددهم باستمرار».