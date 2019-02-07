18 جنسية مقيمة تستفيد من خدمات مقابر غير المسلمين

عمر الحلاوي (العين)

تستفيد 18 جنسية من المقيمين بالدولة بخدمات مقابر المتوفين غير المسلمين في منطقة الفوعة بمدينة العين، والوحيدة على مستوى إمارة أبوظبي، حسب سعود عبدالرحمن النعيمي نائب رئيس قسم الجنائز بالإنابة في بلدية مدينة العين.

وقال النعيمي: أنشئت مقبرة غير المسلمين في منطقة الفوعة في مدينة العين التي تراعي جميع شروط المعايير العالمية في هذا المجال، وتستهدف الجاليات المختلفة كل حسب طقوسه وديانته، وذلك انطلاقاً من مبدأ التسامح الديني بين الأديان، وتقع مقبرة غير المسلمين في منطقة الفوعة، وتشغل مساحة 200 *200 متر، ويوجد بها المبنى الرئيس ويشتمل على «كنيسة»، وغرف انتظار، وغرف خدمات، ومرافق خدمية.

وأضاف: تتميز المقبرة بأحدث مستوى حضاري علي مستوى المنطقة وبما يتناسب مع أعلى مستوى للحفاظ على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحت إشراف إدارة خدمات المجتمع قسم خدمات الجنازة في بلدية العين، وتهدف المقبرة إلى تقديم خدمه مجانية للمتوفين من غير المسلمين المقيمين في إمارة أبوظبي، تحت إشراف شعائري تابع لكنيسة السيدة العذراء والأنبا شنودة، للحالات المسيحية التابعة للطائفة الأرثوذكسية لحالات الدفن، وتنفذ حالات الدفن لجثمان المتوفين من غير المسلمين طبقاً لشعائر وطقوس كل طائفة، سواء المقيمين غير المسلمين من دول أوروبا أو أميركا أو آسيا، تحت إشراف فني التنفيذ.

وتابع: نستقبل الحالات من خلال أرقام الهواتف المتوافرة بالمستشفيات العامة بالدولة واللوحات الإرشادية الموجودة، ويستقبل الجثمان من ذوي المتوفين أو وكلائهم أو السفارة التابعة لهم، ومعرفة نوع الخدمة المطلوبة، وإبلاغ المتصل بالمستندات التي يجب إحضارها والجهات المعنية بإصدار تلك المستندات، حسب نوع الخدمة المطلوبة (صورة الجواز وإلغاء الإقامة من إمارة أبوظبي، الهوية، شهادة الوفاة من هيئة الصحة، تقرير الشرطة، تصريح من السفارة بلا مانع، تصريح من البلدية بالحرق أو الدفن) ويشترط وجود أحد الأقارب من الدرجة الأولى للمتوفى أو توكيل للقيام بالمهمة، أو مندوب من سفارة المتوفى أثناء تقديم الخدمة المطلوبة، ومعاودة الاتصال بنا مرة أخرى لتحديد موعد لإجراء الخدمة، وذلك بعد توفير كافة المستندات.

وأوضح النعيمي أنه تستقبل الزيارات من قبل ذوي المتوفين وإجرائهم صلواتهم بكنيسة المقابر، وذلك بعد التنسيق مع إدارة خدمات المجتمع وسط المدينة بمدينة العين، وتوفر المقابر أماكن الدفن للموتى غير المسلمين طبقاً لاشتراطات وتوجيهات كنيسة العين، وتوفير من يمثلها في الحالات التي تتطلب ذلك، أو بناء على رغبة ذوي المتوفى.

وتوفر المقابر كافة متطلبات وأدوات عملية التجهيز للحالة من مواد معتمدة للتغسيل والتكفين والدفن، طبقاً لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية والبيئة، كما توفر الحراسة اللازمة والتأكد من الحفاظ على أمن وسلامة المنشأة والعاملين والزائرين وتسجيل البيانات، من خلال قسم الحراسة بالموقع، وعلى مدار الساعة.

وترسل التقارير الأسبوعية والشهرية بعد تقديم الخدمة والتي تتضمن حصر الحالات التي تم استقبالها ونوع الخدمة المقدمة لهم مع ذكر تفاصيل وبيانات كل حالة وجنسيتها، بالإضافة للتقارير الشهرية لمعايرة الأجهزة، والصيانة الوقائية البيئية، وترسل تقارير سنوية لتقييم المخاطر البيئية والمهنية، ولم تستقبل بلدية مدينة العين أي شكوى من ذوي جميع الحالات التي تم التعامل معها.