ماليون: الإمارات بيئة تعددية جاذبة للشركات العالمية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد خبراء ومسؤولون ماليون أن البيئة الاجتماعية والاقتصادية القائمة على التسامح في الإمارات منذ تأسيس الدولة، كانت وما زالت ميزة متفردة، نتج عنها مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والموظفين الراغبين في فرص عمل أفضل وظروف حياة أرقى وأجود.

وأوضحوا أن التركيبة السكانية للدولة، تطورت وسط استمرار احترام العادات والتقاليد الإماراتية، في ظل سيادة القانون الذي يعزز المساواة بين الناس بغض النظر عن الأصل والعرق والدين والجنس، لتقدم بذلك الإمارات للعالم، نموذجاً عالمياً في التعايش قائماً على الاحترام والتسامح.

ولفتوا إلى أن أكثر من 200 جنسية من أنحاء العالم على اختلاف عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم ومعتقداتهم يعيشون بالدولة، في بيئة تعتبر بين الأكثر أماناً واستقراراً على مستوى العالم.

وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن دولة الإمارات باتت الراعي الأكبر لقيم الأخوة والسلام، مما ينعكس بشكل إيجابي على المناخ الاقتصادي والاستثماري في الدولة، حيث يعزز ذلك ثقة المستثمرين الأجانب.

وأضاف: بصفتنا مؤسسة مالية إسلامية على أرض الإمارات، نحرص على التماشي مع هذه الرؤية وعلى تبني المبادرات التي تعزّز ثقافة التسامح، بما ينعكس إيجاباً على ثقة متعاملينا فيما نقدمه لهم من خدمات ومنتجات تلبي احتياجاتهم وثقافاتهم وخلفياتهم المتنوعة.

وقال: تمثل زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى الإمارات حدثاً تاريخياً، وتعتبر دليلاً واضحاً على حرص القيادة الرشيدة على نشر مبادئ الأخوة الإنسانية من أرض التسامح والاعتدال، الإمارات، التي تقدّم نموذجاً في العيش المشترك بين الحضارات والديانات المختلفة.

بيئة استثمارية جاذبة

وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال»، إن توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار يحتاج لاستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي من حيث المبدأ، وتتمتع الإمارات باستقرار سياسي واجتماعي هما الأفضل في العالم، كما تميزها قيم قبول الآخر، أو احترام التعددية والتنوع والاختلاف.

وأضاف: إن التنوع والتعددية في المجتمع الإماراتي جعلته متفرداً على مستوى دول المنطقة، والإنجاز الحقيقي أن هذا التنوع يأتي ضمن احترام كامل للعادات والتقاليد وهوية المجتمع الإماراتي، وفي إطار احترام القانون والمؤسسات، الأمر الذي يعزز المساواة بين المستثمرين عامة، كما يعزز احترام الإنسان المقيم بالدولة، من دون أي تفرقة أو تمييز قائم على الدين أو العرق أو الجنسية أو غيرها، وهذه ميزة مهمة لدولة الإمارات منذ قيامها، ولا تزال تتفرد بها.

وأوضح ياسين أن هذه البيئة الصحية تجذب المستثمرين، كما أنها جاذبة للأشخاص للإقامة والعمل، مبيناً أن كثيرين من المقيمين من الجنسيات والأصول كافة يفكرون بالإقامة طويلة الأجل في الدولة؛ ولذا يستثمرون جزءاً من مدخراتهم أو رؤوس أموالهم في العديد من القطاعات منها أسواق المال والعقارات وصناديق الدخل الثابت، وغيرها من أدوات الاستثمار المتوافرة بالدولة.

وقال: إن البيئة الصحية في دولة الإمارات تنعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني، وكذلك على الأشخاص الذين يعملون في الدولة، إذ ترتقي بهم وتدمجهم في أجواء تدفع الجميع نحو الإبداع والابتكار في الكثير من القطاعات.

هوية عالمية

من جهته، قال محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة في الدولة والرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، إن البيئة الاجتماعية والاستثمارية القائمة على التسامح، محفزة للمستثمرين وجاذبة للشركات، وهي تميز دولة الإمارات عن غيرها، وتشجع على الاستثمار والنمو في قطاعات السياحة والتجارة وقطاعات الأعمال المختلفة.

وأضاف: إنها بيئة تشجع على النمو والازدهار من دون أدنى شك.

وقال: إن بيئة التسامح المتعددة الثقافات والأعراق والديانات في الإمارات، جعلت الدولة مركز جذب للأشخاص الطموحين الباحثين عن مستقبل أفضل، حيث يتطلع الكثيرون في كل دول العالم تقريباً للعيش في الإمارات، مشيراً إلى أن الكثير من الموظفين المقيمين بالدولة وحتى أولئك الذين يعملون بعقود مؤقته يرفضون الذهاب إلى البلدان الأخرى للعمل، حتى في حال حصولهم على عقود أعلى أجراً، نظراً لأنهم يفضلون العيش في بيئة صحية متعددة عالمية، قائمة على التسامح، ويرفضون استبدالها بسوق آخر، حتى وإن كان الدخل المعروض أعلى، مبيناً أن في ذلك مثالاً يظهر بوضوح أهمية البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي توفرها الدولة والتي تقوم في أساسها على احترام الإنسان.

جنسيات متعددة

إلى ذلك، قال أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، إن عمل قطاع الصيرفة في دولة الإمارات يقوم أساساً على التسامح، حيث تتعامل شركات الصرافة مع أكثر من 200 جنسية، إضافة إلى مئات الجنسيات من السياح القادمين للدولة.

وأضاف: إن طبيعة مؤسسات الصيرفة بالدولة انعكاس لهذه البيئة الصحية، حيث تجد موظفين لدى شركات الصيرفة من الجنسيات والأجناس والأعراق والأصول كافة؛ ولذا فإن القادمين للدولة من السياح يجدون بيئة مرحبة بهم متعددة الثقافات، تقوم أساساً على احترام الإنسان بغض النظر عن جنسه أو جنسيته أو أصله أو عرقه أو ديانته أو أي عوامل أخرى.

وأوضح أن هذه البيئة أحد العوامل المهمة التي تميز الإمارات عن غيرها، فالعالم ينظر إلى الإمارات باعتبارها نموذجاً لتعدد الثقافات، يتمتع بهوية جاذبة للمستثمرين والشركات من أنحاء العالم كافة.

وأضاف: إن الشركات العالمية اليوم، وهي غالباً شركات متعددة الجنسيات، تمثل بنية كادرها تعددية كبيرة، حيث تتشكل كوادرها في غالب الأحيان من أعداد من الجنسيات والأعراق والديانات المختلفة والمتعددة، ولذك تعتبر البيئة المتوافرة في الإمارات مثالية لعمل الشركات العالمية وإقامة ومعيشة موظفيها وعائلاتهم، في أجواء من الراحة والاطمئنان والاحترام. وقال: إن ما يميز الإمارات والبيئة الاستثمارية فيها عامة، هو احترام الإنسان وصيانة كرامته، بغض النظر عن هوية الشخص أو خلفياته العرقية أو الدينية.